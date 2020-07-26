قبل يوم من زفافه على أخرى.. مصرية تعذب زوجها حتى الموت

وعثر أهالي قرية ميت الخولي التابعة لمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية على مدرس يبلغ من العمر 63 عاما ملقى في منور عقار منزله عاريًا، وبه آثار تعذيب شديدة، وتوفي فور وصوله المستشفى.

واتهم أشقاؤه، كلا من زوجته وشقيقها بضربه وتعذيبه، بعد أن أعلن رغبته في الزواج من أخرى.

وقال أشقاء المعلم إن شقيقهم أخبرهم قبل وفاته بأنه تعرض للتعذيب على يد زوجته التي تعمل إدارية بمدرسة تبلغ من العمر 55 عاما، وشقيقها الذي يبلغ من العمر 48 عاما ويعمل تاجرا، إذ قاما بتعذيبه وضربه وإلقائه من إحدى نوافذ شقته في الطابق الثاني إلى منور العقار.

وكشف تقرير المستشفى أن المتوفى كان يعاني من نزيف داخلي بالمخ، وتجمعات دموية، وشلل في الأطراف السفلية.

وقالت شقيقة المجني عليه، في محضر الشرطة، إن زوجته كانت دائمة الاعتداء عليه بالضرب، وهجرته في الفترة الأخيرة، وأقام كل واحد منهما في شقة منفصلة في بيته، حتى ضاق به الأمر، لعدم قدرته على خدمة نفسه، فقرر الزواج بأخرى.

وألقت الشرطة القبض على الزوجة وشقيقها، تمهيدا للعرض على النيابة العامة.

قبل. زواجه عليها بيوم خمسينيه مصريه تقتل زوجها الستيني ..

تعليقي : ياحليل حريمنا اذا تزوجت عليها اقصى احتجاج ممكن تسويه تحزم حقائبها وتغادر منكسره، المصريه هذي حاذفتن رجلها من الدور الثاني بالمنور 😂😂 pic.twitter.com/GieQGVdXW5 — ابوفريد (@AbuFareed2019) July 25, 2020

قبل. زواجه عليها بيوم خمسينيه مصريه تقتل زوجها الستيني ..

تعليقي : الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا

كنت خليتيه يتزوج بعد حبه حبتين هو بيكفيك شر المؤنه pic.twitter.com/OY9JiVPWv2 — سبأ 2🇾🇪 (@R_sba2) July 25, 2020

موافقة الزوجة الأولى

كانت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب المصري قد أحالت في مارس/آذار الماضي، مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين إلى الأزهر الشريف للحصول على الرأي الشرعي في البنود الخاصة بالزواج، ومنها مقترح حكومي ينص على عدم زواج الرجل بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة الأولى.

وثارت حالة من الجدل في مصر حول مشروع القانون، وهاجمه البعض لمخالفته الدستور والشريعة الإسلامية.

مجلس النواب هيعدل قانون تنظيم عمل المأذونين واهم تعديل في القانون انهم هيلزموا الزوج بالتوقيع علي بند عدم الزواج بأخري الا بأذن كتابي من الزوجة السابقة.

اقسم بالله انا فلت 😌 — Bassem Amin (@Bassem261) March 4, 2020

مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين الجديد هو قانون مخالف للشريعة سيؤدي إلى انتشار العلاقات المحرمة

القانون الجديد يجرم التعدد دون إذن كتابي من الزوجة الأولى. وبذلك القانون قد أعطى المرأة حق الزواج بغير ولي في الوقت الذي جعل الزوجة الأولى "ولي" على الزوج لا يحل له أن يتزوج إلا بإذنها — Elsyedabdlglil Wolf (@Elsyedabdlglil1) March 7, 2020