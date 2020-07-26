فيديو مؤثر: يمني يبكي بحرقه بعد احتراق مصدر رزقه

وقال مدونون يمنيون إن الشاب "أكرم الصلوي" قرر تأجيل عرسه من أجل جمع تكاليف علاج أبيه.

وأطلق ناشطون حملة واسعة عبر وسم #صاحب_الباص لدعم الشاب اليمني، ومساعدته على تجاوز محنته، والتي لاقت تفاعلا كبيرا لتنهال عليه عروض العمل والمساعدة.

وقدمت محال تجارية وشركات أخرى مجموعة من الهدايا العينية والنقدية للشاب دعما ومساعدة على تجاوز المحنة التي مر بها.

شاهد مواطن يمني يبكي بحرقة وقهر وهو يشاهد الباص الذي يترزق منه يحترق امام عينيه في احد شوارع #صنعاء مساء اليوم #اليمن pic.twitter.com/750PJcICRR — Lamia ALharazi 🕊 (@lamiaharazi) July 24, 2020

الولد اللي حرق عليه الباص امس .. اليوم الشباب جهزوا له قيمة اثنين باصات ♥

الباص الاول له بإسمه .. والثاني لصاحبه اللي كان مستأجر منه

وايضاً مبلغ مالي اضافي له ولأهله ويكون عيدهم ثلاثة اعياد

شكراً للشباب بصنعاء وبيض الله وجه مغتربي امريكا

وابن تعز يستاهل .. مابش غريب في صنعاء pic.twitter.com/6jLTPhoWLS — محمد العامري (@mohamd_alamery) July 25, 2020