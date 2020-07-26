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فيديو مؤثر: يمني يبكي بحرقه بعد احتراق مصدر رزقه

26/7/2020

وقال مدونون يمنيون إن الشاب "أكرم الصلوي" قرر تأجيل عرسه من أجل جمع تكاليف علاج أبيه.

وأطلق ناشطون حملة واسعة عبر وسم #صاحب_الباص لدعم الشاب اليمني، ومساعدته على تجاوز محنته، والتي لاقت تفاعلا كبيرا لتنهال عليه عروض العمل والمساعدة.

وقدمت محال تجارية وشركات أخرى مجموعة من الهدايا العينية والنقدية للشاب دعما ومساعدة على تجاوز المحنة التي مر بها.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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