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منوعات|مصر

تسابق ليصل الصف الأول.. لحظة وفاة مصري أثناء صلاته في المسجد (فيديو)

26/7/2020

والمتوفى هو عميد جيش متقاعد يدعى إبراهيم جميعى، ويعمل مدير أمن في إحدى القرى السياحية بالغردقة، وقد شعر بحالة إعياء مفاجئة توفي إثرها في نفس لحظة سقوطه، بينما كان يؤدي الصلاة.

وتعود الواقعة ليوم 20 من الشهر الجاري، وفق تصريحات أهل المتوفى، وقبل يومين قام أحد أقاربه ويدعى سيد راضي، بنشر الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة.

وخلال ساعات، غزا الفيديو منصات التواصل الاجتماعي، وسط كلمات ترحّم وإشادة بسيرة وأخلاق الفقيد الذي كان محبوبًا بين رواد المسجد.

وأكد ناشطون أن الراحل كان حريصا على صلاة الجماعة في المسجد، وأنه كان يتسابق للوصول إلى الصف الأول، وهو ما حدث قبيل ثوان من وفاته، وبمجرد أن فرش سجادة الصلاة سقط على ظهره خلال لحظات.

وحاول رواد المسجد إنقاذ الرجل ونقله إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة إلا أنه كان فارق الحياة في المسجد، وبين الكشف الطبي عليه، وفاته بسكتة قلبية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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