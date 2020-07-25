تحطم طائرة فوق مبنى سكني في ألمانيا ومقتل ثلاثة (فيديو)

وصرح المتحدث باسم الشرطة بأن الطائرة كان على متنها مكان لشخصين وأضاف أن هوية القتلى لم تتضح بعد.

وأوضح المتحدث أن الطائرة سقطت على سطح المنزل وقد اشتعلت النيران فيها إثر ذلك، وقال إنه تمت السيطرة على النيران في الوقت الراهن، وذكر أن رجال الإطفاء عثروا أثناء التنقيب على طفل صغير مصاب إصابة طفيفة.

ورجح المتحدث أنه طفل يعيش في المنزل الذي يضم خمس شقق.

وقد عثرت قوات الإنقاذ على مظلة بالقرب من منطقة السقوط، وتتوقع الشرطة أنها مظلة مكابح الطوارئ.

وكان قد أُعْلِنَ في وقت سابق أن شخصين لقيا حتفهما جراء سقوط طائرة خفيفة على مبنى سكني في مدينة فيزل.

وقال متحدث باسم إدارة منطقة فيزل إن الحادث أسفر أيضا عن إصابة شخصين آخرين.

وأوضح أن المبنى الذي سقطت عليه الطائرة، هو من نوع المنازل التي تقطنها عائلة أو عائلتان.

وقال شهود لوسائل إعلام محلية إن الطائرة كانت قد اصطدمت بمنطاد قبل وقت قصير من سقوطها.