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منوعات|الولايات المتحدة

شرطي ينقذ طفلا قبل ثوان من هجوم سمكة قرش (فيديو)

الشرطي خاطر بحياته وتدخل في اللحظة المناسبة
الشرطي خاطر بحياته وتدخل في اللحظة المناسبة
23/7/2020

وكان ضابط الشرطة أدريان كوسيكي، برفقة زوجته خارج ساعات عمله على "شاطئ الكاكاو" في مقاطعة بريفارد بولاية فلوريدا الأمريكية، عندما سمع صراخ الناس وإشارتهم لسمكة قرش تقترب من طفل يتزلج في البحر.

وعلى الفور رمى الشرطي بنفسه في الماء، مخاطرًا بحياته، ونجح في سحب الطفل إلى الشاطئ قبل أن ينقض عليه القرش المفترس. ولم يصب الشرطي أو الطفل بأي أذى، بعدما وصل إليه في الوقت المناسب.

وحظي تصرف أدريان وشجاعته بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عندما أكدت شرطة مقاطعة بريفارد أن أدريان كان خارج أوقات الدوام الرسمي عندما أنقذ الطفل.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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