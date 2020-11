والتقط أحد المصورين مقطع فيديو لتعامد ضوء البرق على تمثال الحرية الذي ظهر خلال عاصفة ضربت المدينة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وحقق المقطع ملايين المشاهدات على "تويتر" مع المنظر المذهل الذي ظهرت به العاصفة أعلى التمثال.

The best video I ever captured. #NewYork #WeatherChannel #NYC pic.twitter.com/cOBqTqJ9LO

— Mikey Cee (@_Mikey_Cee) July 22, 2020