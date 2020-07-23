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سنجاب عطشان يتوسل المارة لشرب الماء.. فيديو شاهده الملايين

سنجاب عطشان يتوسل لشرب المياه
سنجاب عطشان يتوسل لشرب المياه
23/7/2020

وأظهر الفيديو سنجابًا يدور وحيدًا حول طفلين يحمل أحدهما زجاجة ماء ممتلئة إلى ربعها، ويقف على ساقيه الخلفيتين أمام الطفل حامل الماء، مستجديًا إياه، ثم يشبك مخالبه الأمامية متوسلًا، كلما تحرك الطفل بعيدًا.

ويمكن سماع صوت يقول "يا للهول! إنه عطشان"، وبعد فتح الزجاجة، يقول الطفل "كيف أعطيها إياه"؟ ثم تولى مصور الفيديو حمل الزجاجة وقربها نحو السنجاب الذي سرعان ما وضع فمه في الزجاجة وبدأ الشرب دون توقف حتى فرغت، قبل أن يهرول بعيدا.

https://twitter.com/HldMyWhiteClaw/status/1283747683728072705?ref_src=twsrc%5Etfw

ومن غير الواضح تاريخ أو مكان التقاط الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم وحقق أكثر من 3 ملايين 600 ألف مشاهدة على موقع ريديت فقط، فضلًا عن ملايين المشاهدات على مواقع التواصل، ورجح مستخدمون أن مَن يظهرون في الفيديو أمريكيون.

كما أشار بعضهم إلى أن السناجب الذي تعيش في المدن والحضر، معروف بذكائه في التعامل مع البشر أعلى من نظيره البري، وهو يتعلم كيف يتسول الطعام والشراب طوال الوقت.

وكتب أحدهم "مثير حقا، لكنه منطقي. لقد تعلم هذا السنجاب حرفيًا طريقة للتواصل مع البشر من أجل الحصول على ما يريد. جميل، ولطيف جدًا".

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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