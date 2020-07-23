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بالصور.. كمامة مبتكرة من بلجيكا ثمنها 185 دولارا

يتراوح سعر الكمامة بين 75 و160 يورو
يتراوح سعر الكمامة بين 75 و160 يورو
23/7/2020

إنها إجراء وقائي من جائحة كوفيد-19، لكنها في الوقت نفسه قطعة ثمينة تساير الموضة ويتراوح سعرها بين 75 و160 يورو (87 و185 دولارا).

وبعدما أصبح وضع الكمامة جزءا من إجراءات الوقاية اليومية، بدأ مصممو أزياء بلجيكيون في تحويل الكمامات الطبية إلى قطع إكسسوار أنيقة.

وابتكرت المصممة أود دو وولف المقيمة في بروكسل (الكمامة الوشاح)، وهي مصنوعة من الكتان والكشمير وغيرها من أجود المنسوجات، لتدمج الكمامات مع الأوشحة الفاخرة.

وقالت "استلهمت الفكرة من والدتي لأنها لم تكن تحب شكل عنقها". وأضافت أنها صنعت بالفعل نحو 1500 كمامة طبية مجانا للمستشفيات.

وتابعت "يمكنك خلع الكمامة أثناء وجودك بالسيارة ثم وضعها مجددا في المتاجر… يمكنك القول إنها منتج فاخر".

وتبيع دو وولف الكمامة الواحدة مقابل 160 يورو (185 دولارا).

أما مصممة الأزياء والإكسسوارات أوليفيا إينو فقد استغلت موهبتها في صنع كمامات مرصعة بالترتر والفصوص وغيرها من الأشياء اللافتة مثل الزهور المصنوعة من الحرير. ويبدأ سعر الكمامة الواحدة من 75 يورو على حسب المواد المستخدمة والتصميم.

وقالت "هذه الكمامات ليست للاستخدام اليومي، بل قد تصلح لحفل أو زفاف… الفكرة هي إضفاء لمسة بهجة على أمر يدعو للحزن البالغ"، في إشارة لجائحة كورونا.

المصدر : رويترز
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