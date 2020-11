بالصدفة.. مزارع يعثر على سلحفاة صفراء نادرة (فيديو)

ورصد المزارع الهندي باسوديف ماهاباترا، السلحفاة -ذات الجسم والصدفة الصفراء- أثناء عمله قبل أيام، في حقوله بقرية سوجانبور، فقرر إعادتها إلى المنزل واستدعاء الجهات المعنية.

وأكد مسؤولو الحياة البرية في الهند أن السلحفاة الصفراء تعد بمثابة اكتشاف نادر، كما أنها الأولى من نوعها التي يتم إنقاذها، وشاركت مسؤولة خدمة الغابات سوزانتا ناندا، مقطع فيديو للسلحفاة عبر تويتر.

ويرجَح أن يكون عمر "السلحفاة الهندية" متراوح ما بين عام ونصف، وسنتين.

وقال سيدهارتا باتي، المدير التنفيذي لجمعية الحفاظ على التنوع البيولوجي، التي تعمل على حماية الحياة البرية والموائل، إنها المرة الأولى التي يرى فيها هذا النوع من السلاحف.

وأوضح أن لون السلحفاة يرجع إلى "المهق"، وهو خلل خلقي ويتميز بغياب كامل أو جزئي لصبغة التيروزين، وقال "في بعض الأحيان تحدث طفرة في تسلسل الجين أو يكون هناك نقص في التيروزين".

وأضاف باتي "نجد السلاحف وسرطان البحر بانتظام ونقوم بإنقاذها وإطلاقها في الماء. لكن هذه هي المرة الأولى في أوديشا والمرة الثانية في الهند التي يتم فيها العثور على سلحفاة ألبينو (أمهق)".

وتم العثور على السلحفاة بشكل شائع في باكستان وسريلانكا والهند ونيبال وبنغلاديش وميانمار. وفي عام 2016، تم رصد سلحفاة خضراء ألبينو نادرة -تم فقسها حديثًا- على شاطئ أسترالي.

