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منوعات|روسيا

"اللص الظريف".. قط يحاول سرقة رزمة نقود من إحدى الحانات (فيديو)

23/7/2020

ورصدت كاميرات المراقبة محاولتين للقط لسحب الأوراق النقدية من الخزينة والهرب بها من داخل الحانة الواقعة في منتجع أنابا بمنطقة كراسنودار كراي غربي روسيا.

وقالت صاحب الحانة، ناديجدا فودولازسكايا، 37 عامًا، إنه في المرة الأولى التي حاول فيها القط سرقة الأموال، لاحظه أحد الزوار الذي تمكن من استعادة المال حين أسقطه القط عن طريق الخطأ على الأرض.

وقال صاحب الحانة إن القط حاول بذكاء بعد ذلك مرة أخرى عندما لم يحاول أي من الزبائن التدخل. ونُشر مقطعا الفيديو على موقع إنستغرام بتعليق مرح "إنه يسرق! لقد ضُبط متلبسًا".

ويمكن رؤية بعض الزبائن يضحكون، حيث اتضح أن الحزمة التي سرقها القط هذه المرة كانت في الواقع تتكون من روبل اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية القديم، والذي تم وضعه على الرف بغرض الزينة.

وأوضحت ناديجدا إن القط كان في عمر بضعة أشهر فقط واسمه ماسيانيا، وقالت إنها قررت تبني القط الصغير بعد العثور عليه مهجورًا في صندوق في الشارع.

وقالت ناديجدا "لست متأكدة تمامًا من سبب كون القط الصغير من أشد المعجبين بالمال، لكننا سنراقبه بالتأكيد من الآن فصاعدًا ونحتفظ بصندوق النقود مقفلًا".

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ستار
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