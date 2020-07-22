حيوان كنغر هارب يزرع الفوضى في فلوريدا (فيديو)

وغالبا ما تشهد هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة مع مناخها الاستوائي، حوادث متفرقة مع حيوانات لكنها تتعلق عادة بتماسيح أمريكية أو أفاع ضخمة وقردة.

وأبلغ سكان في فورت لودردايل الشرطة برؤيتهم الكنغر جاك البالغ سنتين يتجول في المدينة الواقعة شمال ميامي.

Florida Kangaroo loose on the streets in Fort Lauderdale ⁣ pic.twitter.com/yT4nmeFWE9 — Story still developing… (@ppv_tahoe) July 16, 2020

وقال أحدهم في اتصال برقم الطوارئ أوردت فحواه صحيفة "صن سنتينل" المحلية "بصراحة قد تقولون إني مجنون لكن الجميع كان يتوقف لرؤيته مع احتمال الاصطدام به. لا أريد أن يتعرض للصدم".

وأظهرت مشاهد صورت بكاميرا عنصر من الشرطة في المكان الحيوان الذي لم يقاوم أبدا عملية "توقيفه".

وقد أحاط به عناصر الشرطة الذين بدا عليهم الانشراح وتمكنوا من وضع طوق حول عنقه واقتيد إلى آلية للقوى الأمنية نقلته إلى حظيرة لجياد الشرطة.

There’s a lot happening in Florida. But to add to it, here’s a video of a runaway kangaroo that was just captured by police in Ft. Lauderdale: pic.twitter.com/mBukyOorS8 — Jake Lubbehusen (@jakelubb) July 16, 2020

وعثرت الشرطة سريعا على مالك الحيوان ويدعى انطوني ماسياس الذي أكد أن الحيوان يقيم في منزله إلى جانب كلبه الصغير ماكس.

وروى للصحيفة نفسها "الحيوانان على وفاق تام ويلعبان ويعدوان معا".

إلا أن لجنة الحياة البرية في فلوريدا لم يرق لها الأمر مثل الشرطة. فصاحب الحيوان لا يملك التراخيص الضرورية لاقتناء حيوان كهذا ويواجه تاليا احتمال الحكم عليه بالسجن ستين يوما وتغريمه 500 دولار.