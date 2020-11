حيوان كنغر هارب يزرع الفوضى في فلوريدا (فيديو)

وغالبا ما تشهد هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة مع مناخها الاستوائي، حوادث متفرقة مع حيوانات لكنها تتعلق عادة بتماسيح أمريكية أو أفاع ضخمة وقردة.

وأبلغ سكان في فورت لودردايل الشرطة برؤيتهم الكنغر جاك البالغ سنتين يتجول في المدينة الواقعة شمال ميامي.

وقال أحدهم في اتصال برقم الطوارئ أوردت فحواه صحيفة "صن سنتينل" المحلية "بصراحة قد تقولون إني مجنون لكن الجميع كان يتوقف لرؤيته مع احتمال الاصطدام به. لا أريد أن يتعرض للصدم".

وأظهرت مشاهد صورت بكاميرا عنصر من الشرطة في المكان الحيوان الذي لم يقاوم أبدا عملية "توقيفه".

وقد أحاط به عناصر الشرطة الذين بدا عليهم الانشراح وتمكنوا من وضع طوق حول عنقه واقتيد إلى آلية للقوى الأمنية نقلته إلى حظيرة لجياد الشرطة.

There’s a lot happening in Florida. But to add to it, here’s a video of a runaway kangaroo that was just captured by police in Ft. Lauderdale: pic.twitter.com/mBukyOorS8

— Jake Lubbehusen (@jakelubb) July 16, 2020