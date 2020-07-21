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باكستان تحظر تطبيق "بيغو" وتحذر "تيك توك"

قالت الدعوى إن "تيك توك" جمع بيانات شخصية لقصر بصورة غير قانونية
قالت الدعوى إن "تيك توك" جمع بيانات شخصية لقصر بصورة غير قانونية
21/7/2020

وقالت هيئة الاتصالات الباكستانية في بيان "بناء على شكاوى من المحتوى غير الأخلاقي والفاحش والمبتذل، تم حظر تشغيل التطبيق بيغو في باكستان. كما تلقى تيك توك تحذيرا أخيرا على الأساس نفسه".

وقالت الهيئة إنها أصدرت إشعارات لشركات التواصل الاجتماعي هذه لجعل المحتوى معتدلا في إطار الحدود القانونية والأخلاقية، لكن "استجابة هذه الشركات لم تكن مرضية".

وكثيرا ما تم انتقاد تطبيق مشاركة ملفات الفيديو الصيني تيك توك بسبب محتواه، ولكن شعبيته وانتشاره مستمران في النمو.

وقالت الهيئة إن تأثير التطبيقين، وخاصة على الشباب، كان "سلبيا".

وفي الأسبوع الماضي، طلب أحد مقدمي الالتماسات من المحكمة العليا في لاهور حظر التطبيق لنشر محتوى إباحي وغير أخلاقي.

وقالت حريم شاه، وهي فتاة باكستانية أصبحت مشهورة في مواقع التواصل الاجتماعي مع تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين متابع لمقاطع الفيديو الخاصة بها على تيك توك، لقناة جيو التليفزيونية الباكستانية إنها "تدعم قرار الحكومة".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حجبت باكستان مؤقتا لعبة (بابجي) الشهيرة على الإنترنت بعد تقارير عن حالات انتحار ومشاكل تتعلق بالصحة العقلية بين الشباب.

وقالت هيئة الاتصالات الباكستانية إن القرار جاء بعد شكاوى عديدة من الآباء والشرطة والأطباء قائلة إن اللعبة جعلت الأبناء مدمنين.

وحقق تطبيق "تيك توك" نجاحا كبيرا مع فيديوهاته التي تراوح مدتها بين 15 ثانية ودقيقة، ويلقى رواجا كبيرا بين المراهقين الباكستانيين مع حسابات يتابعها ملايين المستخدمين أحيانا.

ولم تعلق "تيك توك" على القرار الباكستاني.

ويواجه تطبيق "تيك توك" المملوك من مجموعة "بايت دانس" الصينية، انتقادات متزايدة على خلفية طريقة جمعه بيانات المستخدمين. غير أنه نفى مرارا مشاركة أي من هذه البيانات مع السلطات الصينية.

وحظرت الهند المجاورة "تيك توك" مع عشرات التطبيقات الصينية الأخرى على خلفية مخاوف مرتبطة بالأمن القومي واحترام الخصوصية، فيما تبحث الولايات المتحدة في خطوات مماثلة.

كذلك حظرت بنغلادش العام الفائت هذا التطبيق في إطار قوانين التصدي للمضامين الإباحية، فيما حجبته إندونيسيا لفترة وجيزة على خلفية قضايا مرتبطة بقوانين التجديف.

المصدر : وكالات
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