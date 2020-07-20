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"أبشر كلنا أصحابك".. زفاف حاشد باليمن استجابة لدعوة عريس كفيف (فيديو)

20/7/2020

وقال الشاب في دعوته إن أصدقاءه قليلون وإنه يتمنى حضورا كبيرا في عرسه، وأضاف "أتمنى أن تكونوا أنتم أصحابي، تفرحوا لي وأفرح بكم. أتمنى أن تشاركونا فرحتي وتزفونا وأثبت للعالم أنني من حقي أن أفرح".

واستجاب الشباب من أبناء محافظة عدن ووجهوا دعوات عبر صفحاتهم تحت وسم (#أبشر_كلنا_أصحابك).

وأقيم حفل الزفاف بحضور عدد كبير من الأهالي، وأقيمت احتفالية كبرى، وصفتها بعض وسائل الإعلام اليمنية بـ"التاريخية".

 وتلقى العريس الكثير من الهدايا والتهاني من عدد من الشخصيات العامة والفنانين اليمنيين.

وتداول ناشطون يمنيون عددًا من الفيديوهات تظهر حجم التكاتف المجتمعي بين أبناء الشعب اليمني،

وتظهر بعض الفيديوهات صورًا لسيارات تابعة للشرطة بمحافظة عدن مع دراجات نارية تابعة لإدارة المرور.

كما أظهرت الفيديوهات المئات من السيارات في طريقها لحفل الزفاف.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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