جوني ديب يقاضي "ذي صن" بتهمة التشهير

وتنطلق المحاكمة، الثلاثاء القادم، أمام المحكمة العليا في لندن على أن تشهد لصالحه اثنتان من شريكات حياته السابقات واينونا رايدر وفانيسا بارادي.

وكانت المحاكمة مقررة في منتصف مارس/ آذار الماضي، لكنها أرجئت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ويفترض أن تستمر أسابيع عدة.

وحتى اللحظة الأخيرة، حاول محامو الصحيفة الحصول على رد للشكوى مشددين خصوصا على أن جوني ديب خالف أمرا للمحكمة يطلب منه إطلاعهم على سلسلة من الرسائل النصية القصيرة طلب فيها على ما يبدو مخدرات من مساعده.

ووجه ديب هذه الرسائل نهاية فبراير/ شباط ومطلع مارس/ آذار 2015 عندما كان في أستراليا لتصوير فيلم، قبيل حادث مفترض وصفته طليقته آمبر هيرد على أنه "معاناة من ثلاثة أيام من الاعتداءات الجسدية".

وأخذ القاضي أندرو نيكول علما بعدم تسليم نسخة عن الرسائل لكنه لم يفرض أي عقوبات على الممثل ما سمح بالمضي قدما بالمحاكمة.

في المقابل، رفض القاضي طلبا لجوني ديب بنشر "كل الرسائل" المتبادلة بين طليقته ورجلين، يشتبه الممثل في أنها أقامت علاقة معهما. ويفيد الممثل أن أحدهما هو مؤسس شركتي "تيسلا" و"سبايس اكس" إيلون ماسك والثاني الممثل جيمس فرانكو.

وذكر مقال نشرته صحيفة "ذي صن" في أبريل/ نيسان 2018 أن ديب، 57 عاما، ضرب زوجته السابقة الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، 34 عاما، على أنه أمر مثبت.

وانفصل الزوجان وسط تغطية إعلامية واسعة مطلع العام 2017 بعد سنة على زواجهما. وتحدثت هيرد وقتها عن "سنوات" من العنف "الجسدي والنفسي" الأمر الذي ينفيه جوني ديب.