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قصر بكنغهام ينشر تفاصيل زواج الأميرة البريطانية بياتريس "السري"

صورة من حفل زفاف الأميرة بياتريس وزوجها إدواردو مابيلي موتسي
صورة من حفل زفاف الأميرة بياتريس وزوجها إدواردو مابيلي موتسي
19/7/2020

قال قصر بكنغهام أمس السبت إن الأميرة البريطانية بياتريس وضعت نفس تاج جدتها الملكة إليزابيث في زفافها يوم الجمعة.

وتزوجت الأميرة بياتريس البالغة من العمر 31 عاما من إدواردو مابيلي موتسي يوم الجمعة في قلعة وندسور، في حفل اتسم بالقليل من البهاء والإبهار الملكي المعتاد، وهي الابنة الكبرى للأمير آندرو وسارة دوقة يورك.

كان الزوجان قد خططا في الأصل للزواج في مايو/ أيار، لكن إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا أجبرتهما على تأجيله وإقامة حفل بسيط.

وكانت الملكة البالغة من العمر (94 عاما) وزوجها الأمير فيليب (99 عاما) من بين القلائل الذين حضروا الحفل.

وسمحت إنجلترا منذ الرابع من يوليو/ تموز بإقامة مراسم الزفاف على ألا يزيد عدد الحضور على 30 فردا.

وقال القصر في بيان "قرر الزوجان عقد مراسم خاصة صغيرة مع والديهما وأشقائهما بعد تأجيل زفافهما في مايو".

ووصفت وسائل إعلام بريطانية الحدث بأنه حفل زفاف "سري".

وقال قصر بكنجهام إن الأميرة بياتريس، وهي التاسعة في ترتيب ولاية العرش، ارتدت فستانا عاجيا عتيقا من تصميم نورمان هارتنيل وتاج الملكة ماري الماسي.

وأقرضت الملكة إليزابيث الفستان والتاج إلى الأميرة لوضعه في هذه المناسبة.

كانت الملكة إليزابيث قد وضعت التاج ذاته عندما تزوجت الأمير فيليب في عام 1947.

ويعود صنع التاج إلى عام 1919 وهو من قلادة الماس التي أعطيت للملكة فيكتوريا لحفل زفافها.

المصدر : رويترز
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