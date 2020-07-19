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منوعات|الصين

شاهد: رجل ينقذ حياة طفل سقط من الطابق الخامس

تمكن أحد الجيران بالإمساك بالطفل وإنقاذه في اللحظة المناسبة
تمكن أحد الجيران بالإمساك بالطفل وإنقاذه في اللحظة المناسبة
19/7/2020

وتسلق الرضيع كرسيًا وخرج من نافذة مفتوحة في مبنى سكني في مقاطعة جيانغسو بشرق الصين، يوم الخميس الماضي، ليتدلى إلى وحدة التكييف (مكيف الهواء) على حافة خطرة خارج المبنى، بينما لم أحدٌ موجودًا في الشقة في ذلك التوقيت.

ولاحظ الجيران بسرعة الطفل، وهُرعوا لنشر البطانيات على المظلة تحت الحافة لتخفيف حدة سقوطه من ارتفاع يقارب الثلاثين مترًا.

ونجح أحد الجيران ويدعى "لي ديهاي"، في التقاط الرضيع أثناء الوقوع المخيف، قبيل ارتطامه بالأرض، ودون أن يتعرض لأذى.

وبحسب تقارير محلية، نُقل الطفل إلى المستشفى، ولحسن الحظ، لم يكن به سوى إصابات طفيفة.

المصدر : مواقع أجنبية
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