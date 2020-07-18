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بنادق تخدير وطائرة مسيّرة.. فريق "مهام خاصة" للقبض على الأضاحي الهاربة (صور)

تدريبات فريق القبض على الأضاحي الهاربة
تدريبات فريق القبض على الأضاحي الهاربة
18/7/2020

ويتألف الفريق من 10 أشخاص، تدربهم بلدية أرزينجان، مجهزون ببنادق تخدير، وحصان، ودراجة رباعية، وطائرة درون، لتسهيل عملية القبض على الأضاحي الهاربة في أقصر وقت. 

وخلال التدريب يتعلم الفريق كيفية التعامل مع الأضحية، والقبض عليها عبر إلقاء حبل دائري في عنقها أو تخديرها عند الضرورة. 
وهذه العملية تستوجب من الفريق التحلي بالقوة واللياقة والخفة، لذا فأعضاء الفريق يتمرنون على الجري مرتين يوميا للحفاظ على لياقتهم، ويخضعون لتدريبات رياضية. 

القبض على الأضحية دون أذيتها

في حديث للصحافة، قال أرجان طانري وردي، مدير الشؤون البيطرية في بلدية أرزينجان، إن البلدية تقوم دوريا بهذه التدريبات لفريق "القبض على الأضاحي".
وأوضح أن الهدف الرئيسي للفريق، هو القبض على الأضحية دون أذيتها، مضيفا أن الفريق سيحدد مكان الأضحية عبر طائرة الدرون. 

وأكد أن البلدية تدرب الفريق على تخدير الأضحية عبر حقن مهدئة، ما يسهل عملية القبض عليها. 
من جانبه قال أرطغرل تللي، المشرف على تدريب الفريق، إن التدريبات تنظم صباحا وبعد الظهيرة، مؤكدا أن الفريق سيقدم خدماته للمواطنين طيلة أيام عيد الأضحى، للقبض على الأضاحي الهاربة. 
ومن المتوقع أن يحل أول أيام عيد الأضحى يوم 31 يوليو/ تموز الجاري.

المصدر : الأناضول
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