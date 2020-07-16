الشرطة المصرية تقتل مسلحا حاول اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي (فيديو)

وحاول المسلح المجهول الذي عرف إعلاميًا بـ"الرجل الأخضر"، اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي في مدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، أمس الأربعاء.

وبحسب مواقع إخبارية مصرية، فإن شابا عاري الجسم من أعلى، ومطلي جسمه بلون أخضر ويصيح بكلمات غير مترابطة وغير مفهومة، ومعه قطعتان من السلاح الأبيض "سنجة وسكين"، حاول دخول مدينة الإنتاج الإعلامي، وعند قيام رجال الأمن بمنعه وإلقاء القبض عليه، قام بإصابة ضابط وأمين شرطة بضربات عشوائية، مرددًا عبارة "االله أكبر".

ونقلت عن مصدر أمني، أن ذلك دفع قوات الشر طة لإطلاق النار عليه فأصيب في منطقة البطن، ولقى مصرعه أثناء نقله للمستشفى، في الوقت الذي لا تتوافر فيه تفاصيل إضافية عن هوية المنفذ أو خلفيات محاولة الاقتحام.

طيب اصابة في ايده او رجله

طيب قنبلة غاز

طيب رصاص مطاطي

اهي فيه حلول كتير

لا حول ولا قوة إلا بالله#الرجل_الأخضر https://t.co/aWDPQjHaRf — أبو حمزة (@EmadHR) July 16, 2020

وقال شهود عيان إن الشاب تسلل لمبنى مديرة الإنتاج الإعلامي صباح الأربعاء، من خلال تسلق السور الخاص بالمبنى من الجهة الخلفية، ثم خلع ملابسه، ودهن جسده بسائل أخضر اللون، وصعد إلى سطح أحد المباني، قبل وقوع الاشتباك.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن الشاب يقيم بمحافظة البحيرة، وتشير طريقة حديثه قبل مصرعه، إلى أنه يعاني من مرض نفسي، وبدأت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر التحقيق وأمرت بتشريح الجثمان والتحفظ على السلاح الأبيض.

دة حد داهن جسمه اخضر وبيقول انه الراجل الاخضر واقتحم مدينه الانتاج الاعلامى تقريبا وماسك سيف ذى منتو شايفين وبيضرب ويضرب

المهم اخد ٣ طلقات فى الاخر ومات

الفيديو 👈🔞+ pic.twitter.com/rZJR5gDmsl — ✨آلح ـبــيبــ 💞 غ ـلآبــ ✨ (@mahmoud2149611) July 16, 2020

وقال مصدر داخل مدينة الإنتاج الإعلامي إن الشاب لم يتم الإمساك به داخل المدينة، ولكنه كان يحاول القفز من أعلى السور من الخارج.

وتداول ناشطون ووسائل إعلام مصرية، مقاطع فيديو من الاشتباك الذي جرى بين "الرجل الأخضر" وقوات الأمن.

وأبدى مغردون استياءهم من طريقة تعامل الشرطة مع الشاب المهتز عقليًا، وقالوا إنه كان من الممكن إلقاء القبض عليه أو إصابته في قدمه بدلًا من قتله.

ازاي الروح رخيصه كده وازاي حد ينهي حياة حد بالسهولة دي ..الراجل واضح انه عنده خلل نفسي وغير مسلح ولو مسلح المفروض ينضرب في اماكن غير قاتله وده سهل لان المفروض الشرطه مدربه .

يا جماعه لو حد اتقتل بالشكل ده في اي حته في العالم الدنيا بتتقلب

بس في مصر ايزي وعادي #الرجل_الأخضر — واحد متعرفهوش😎 أفريقيا يا أهلي❤️ (@nobady3977) July 16, 2020

https://twitter.com/tPygeMoainOdlE/status/1283567144337170432?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/tPygeMoainOdlE/status/1283568356033880064?ref_src=twsrc%5Etfw