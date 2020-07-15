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هل ممارسة التمارين قبل الذهاب إلى الفراش يؤثر على النوم؟

14/7/2020

وكشفت الدراسات أن من الممكن الاستمتاع بالتمرينات الرياضية قبيل وقت النوم دون أن يؤثر ذلك على نومك.

فممارسة التمارين الرياضية بانتظام لها كثير من النفع، مثل النوم بشكل أفضل. وهي تشجع على الاسترخاء وتخفض درجة القلق وتضبط الساعة البيولوجية.

كما أن ممارسة التمارين تزيد من درجة حرارة الجسم الأساسية. وعندما تبدأ في الانخفاض يشعر المرء بالنعاس.

ووفقا لبحث جديد، فإن ممارسة التمارين متوسطة الشدة قبل ساعة إلى ساعة ونصف من وقت النوم لا تؤثر على قدرتك على النوم الجيد ليلا.

هل بعض أنواع التمارين أفضل من غيرها قبل النوم؟

تقول الدراسات ليست كل التمارين سواء فيما يتعلق بكيفية تأثيرها على النوم. ولهذا السبب، إذا كنت ترغب في ممارسة التمارين الرياضية في المساء، فمن المهم اختيار نشاطك بحكمة، حسبما جاء على موقع "هيلث لاين".

فبشكل عام، يفضل ممارسة التمارين متوسطة الشدة في المساء. وقد يساعد هذا المستوى من النشاط في النوم بشكل أسرع، وبجودة عالية.

ومن المهم الانتهاء من ممارسة التمارين قبل ساعة على الأقل من النوم. بل حاول الانتهاء من ممارسة التمارين قبل 90 دقيقة، على الأقل، من التوجه إلى السرير، إذا كان ذلك ممكنا.

وتشمل الأمثلة على التمارين متوسطة الشدة:

اليوغا والتمدد والمشي والسباحة الهادئة ورفع الأوزان الخفيفة إلى المتوسطة.

ويتعين تجنب أداء التمارين القوية في المساء. حيث إن النشاط البدني الحاد يمكن أن يحفز الجهاز العصبي ويرفع معدل ضربات القلب ويجعل الخلود للنوم أمرا صعبا.

المصدر : الألمانية
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