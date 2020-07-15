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بالصور: طفل 6 أعوام كاد يضحي بحياته لإنقاذ أخته من كلب عقور

15/7/2020

وكتبت "نيكي ووكر" على صفحتها على موقع انستغرام محتفية بابن أخيها الصغير "بريدجر" في مدينة تشيني بولاية وايمونغ الأمريكية.

وقالت العمة إن الطفل الصغير هجم على الكلب العقور لينقذ أخته من الافتراس ليصاب بعضات مختلفة في الوجه والرأس وليتمكن بعدها من انتزاع أخته الصغيرة ويلوذ بالفرار معها.

وكتبت عمته على حسابها أن "بريدجر" دافع بحياته عن أخته الصغيرة قائلا بعد ذلك إنه "إذا كان شخص ما سيموت، اعتقدت أنه يجب أن يكون أنا".

وحصل بريدجر الصغير على أكثر من 90 غرزة على أيدي أطباء تجميل لإنقاذ وجهه من التشوه.

 

 

 

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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