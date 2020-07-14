مصر: تعاطف واسع مع عامل كفيف في مجال البناء (فيديو)

الفيديو لاقى رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وطالب مغردون بتوفير عمل ملائم للوالد يستطيع به إعالة أسرته، ويناسب ظروفه.

ووجه آخرون مقطع الفيديو للمسؤولين مطالبين بتوفير مسكن له وتكريمه لسعيه للعمل رغم إعاقته.

https://twitter.com/ahyounes/status/1282966265708060672?ref_src=twsrc%5Etfw

قالوها من زمان…العمل شرف…

هذا الرجل اكرم من غيره ممن يسألون الناس الحافا

اكرم ممن يجلسون في الشوارع

أفضل ممن ينتظرون ان تمطر السماء ذهبا وفضة

أكتافه ويديه ترتفع به فوق رؤس كثيرين. https://t.co/aIUlUCige8 — Medhat Alswaifi (@AlSwaifi) July 14, 2020

https://twitter.com/asayedio/status/1282951656712425472?ref_src=twsrc%5Etfw