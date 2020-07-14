البث الحي
منوعات|مصر

مصر: تعاطف واسع مع عامل كفيف في مجال البناء (فيديو)

طفل يرشد والده الكفيف الذي يعمل في البناء أثناء عمله
طفل يرشد والده الكفيف الذي يعمل في البناء أثناء عمله
14/7/2020

الفيديو لاقى رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وطالب مغردون بتوفير عمل ملائم للوالد يستطيع به إعالة أسرته، ويناسب ظروفه.

ووجه آخرون مقطع الفيديو للمسؤولين مطالبين بتوفير مسكن له وتكريمه لسعيه للعمل رغم إعاقته.

https://twitter.com/ahyounes/status/1282966265708060672?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/asayedio/status/1282951656712425472?ref_src=twsrc%5Etfw

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من منوعات

حريق هائل بسوق في الكويت(فيديو)

فرق الإطفاء عملت على محاصرة الحريق لمنع انتشاره إلى المباني المجاورة (وكالة الأنباء الكويتية)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

سيناتور أمريكي: زوكربيرغ أقر بتتبع فيسبوك لمستخدميه عبر أداة سرية

المدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

محاكمة ثلاثة رجال بعد بث "الجزيرة" تقريرا عن اليمين المتطرف في فرنسا (فيديو)

يمثل ثلاثة رجال أمام القضاء الفرنسي بتهمة الاعتداء على مراهقة (الجزيرة)