العثور على جثة ممثلة أمريكية بعد أسبوع من اختفائها في بحيرة

واختفت الممثلة، التي اشتهرت بدورها في المسلسل التلفزيوني الشهير "جلي" يوم الأربعاء الماضي، بعد أن استأجرت قاربا مع ابنها البالغ من العمر 4 سنوات وقال مسؤولون إنهم يعتقدون أن ريفيرا البالغة من العمر 33 عاما غرقت في حادث.

الممثلة نايا ريفيرا (رويترز)

وقال بيل أيوب، رئيس شرطة مقاطعة فينتورا، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم اكتشاف الجثة صباح يوم الاثنين، في بحيرة بايرو، حيث عُثر عليها طافية في المنطقة الشمالية الشرقية للبحيرة، حيث يبلغ عمق المياه ما بين 35 و60 قدمًا.

وأضاف "بناء على الموقع الذي تم العثور فيه على الجثة والخصائص الجسدية للجثة وملابسها والحالة البدنية للجثة، وعدم الإبلاغ عن فقدان أي أشخاص آخرين في المنطقة، نحن واثقون من أن الجثة تعود إلى نايا ريفيرا".

وتم نقل الجثة إلى مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة فينتورا، حيث سيتم التعرف عليها من خلال سجلات الأسنان.

وتداول نشطاء على موقع تويتر فيديو لوالد ريفيرا وهو يركض باتجاه مياه البحيرة للبحث عن ابنته.

https://twitter.com/La_boatie/status/1282406892367753217?ref_src=twsrc%5Etfw

ويعتقد أن ريفيرا، 33 سنة، قد غرقت أثناء السباحة في البحيرة مع ابنها، البالغ من العمر 4 سنوات، الذي عثر عليه نائمًا في قاربهم العائم بعد أن فات موعد عودته. دون أن يصاب بأذى.

وقال الطفل للمحققين إنه ووالدته ذهبا للسباحة معا في بحيرة بيرو، وأن ريفيرا ساعدته على العودة إلى القارب قبل اختفائها تحت الماء، وفقا لما ذكره قائد شرطة مقاطعة فينتورا.

وقال أيوب إن إدارة الشرطة "على اتصال مباشر" بعائلة ريفيرا، التي "كانت كل يوم تتمسك بالأمل وتتواصل مع محققينا".

وتم العثور على سترة نجاة على متن القارب وكان الصبي يرتدي سترة أخرى.