بينها 5 وجبات في اليوم.. نصائح للتخلص من دهون "الكرش"

قدم الطبيب التركي أيمن صقللي، 8 نصائح للتخلص من دهون المعدة، لا سيما في ظل التدابير الوقائية التي فرضها تفشي فيروس كورونا من تقييد حرية الحركة والتنقل وممارسة التمارين في الصالات الرياضية.
وقال صقللي إن استهلاك الوجبات الغنية بالدهون غير الصحية زاد خلال فترات الحجر الصحي، وبالتالي تزايدت المخاوف بشأن التأثير السلبي على الجهاز المناعي، بخلاف محاولات الجميع في الحفاظ على جسم صحي بعيد عن الكيلوغرامات الزائدة والكرش.
واختتم الطبيب أيمن صقللي نصائحه محذرا بأن زيادة الوزن والكرش أحد أهم مسببات تصلب الشرايين وأمراض القلب والسكري.
وتعتبر السمنة أحد أكثر عوامل الخطر المعروفة للأمراض غير المعدية وهي مرض بحد ذاتها.
وأبرز تقرير للبنك الدولي بعنوان السمنة: التبعات الصحية والاقتصادية للتحدي العالمي الوشيك وباء السمنة المتنامي وآثاره السلبية.
أوضح التقرير لماذا تعتبر زيادة الوزن والسمنة تحديًا عالميًا وشيكًا، خاصة بين الفقراء ومن يعيشون في البلدان منخفضة أو متوسطة الدخل، وبدد الأسطورة القائلة إنها مشكلة فقط في البلدان والمناطق الحضرية مرتفعة الدخل.
وتظهر البيانات الحديثة أنه منذ عام 1975 تضاعفت حالات السمنة ثلاث مرات تقريبًا، والنتيجة أن هناك 4 ملايين وفاة كل عام في جميع أنحاء العالم.
ففي عام 2016، كان هناك أكثر من ملياري شخص بالغ، 44% يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، يعيش أكثر من 70% منهم في بلدان منخفضة أو متوسطة الدخل.