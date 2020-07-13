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بينها 5 وجبات في اليوم.. نصائح للتخلص من دهون "الكرش"

زيادة الوزن والكرش أحد أهم مسببات تصلب الشرايين وأمراض القلب والسكري.
زيادة الوزن والكرش أحد أهم مسببات تصلب الشرايين وأمراض القلب والسكري.
13/7/2020

قدم الطبيب التركي أيمن صقللي، 8 نصائح للتخلص من دهون المعدة، لا سيما في ظل التدابير الوقائية التي فرضها تفشي فيروس كورونا من تقييد حرية الحركة والتنقل وممارسة التمارين في الصالات الرياضية.

وقال صقللي إن استهلاك الوجبات الغنية بالدهون غير الصحية زاد خلال فترات الحجر الصحي، وبالتالي تزايدت المخاوف بشأن التأثير السلبي على الجهاز المناعي، بخلاف محاولات الجميع في الحفاظ على جسم صحي بعيد عن الكيلوغرامات الزائدة والكرش.

أبرز 8 نصائح للحفاظ على الصحة العامة:
  1.  اشغل وقتك بمهام وخطط محددة، ولا تدع الفراغ يقضي عليه، حتى لا ينصب تفكيرك على اللجوء إلى تناول الوجبات غير الصحية.
  2. ابدأ يومك بوجبة الإفطار، بشرط أن تحتوي على عناصر غذائية غنية تساعد على زيادة التمثيل الغذائي (الاستقلاب)، وحرق الدهون بالجسم.
  3. اتبع نظاما غذائيا متوازنا يحتوي على دهون صحية وبروتين وألياف وخضروات وفاكهة، لأنها عناصر غذائية مفيدة، وتشعرك بالشبع لفترات طويلة، وتقوي الجهاز المناعي.
  4. اهتم بشرب الماء على مدار ساعات اليوم، لأنها تعمل على تغذية الجسم ورطوبته ، وتحد من تراكم الدهون.
  5. قم بتحضير الطعام بطرق صحية، مسلوقة أو مشوية، لأنها تساعد على تحسين الهضم والحفاظ على عناصرها المفيدة من المعادن والفيتامينات.
  6. قم بتقسيم طعام اليوم على خمس وجبات صحية متوازنة، تتوافر فيها العناصر المفيدة بعيدا عن الدهون غير الصحية.
  7. احرص على ممارسة نشاط رياضي يومي، بحد أدنى 30 دقيقة، للحفاظ على حيوية الجسم، وتخفيف التوتر، وتحصين الجهاز المناعي.
  8. حافظ على عدد ساعات النوم بشكل منتظم 8 ساعات يوميا، وابتعد عن السهر، لمساعدة الجسم على تمثيل غذائي جيد.

واختتم الطبيب أيمن صقللي نصائحه محذرا بأن زيادة الوزن والكرش أحد أهم مسببات تصلب الشرايين وأمراض القلب والسكري.

السمنة تقتل 4 ملايين سنويا

 

وتعتبر السمنة أحد أكثر عوامل الخطر المعروفة للأمراض غير المعدية وهي مرض بحد ذاتها.

وأبرز تقرير  للبنك الدولي بعنوان السمنة: التبعات الصحية والاقتصادية للتحدي العالمي الوشيك وباء السمنة المتنامي وآثاره السلبية.

أوضح التقرير لماذا تعتبر زيادة الوزن والسمنة تحديًا عالميًا وشيكًا، خاصة بين الفقراء ومن يعيشون في البلدان منخفضة أو متوسطة الدخل، وبدد الأسطورة القائلة إنها مشكلة فقط في البلدان والمناطق الحضرية مرتفعة الدخل.

وتظهر البيانات الحديثة أنه منذ عام 1975 تضاعفت حالات السمنة ثلاث مرات تقريبًا، والنتيجة أن هناك 4 ملايين وفاة كل عام في جميع أنحاء العالم.

ففي عام 2016، كان هناك أكثر من ملياري شخص بالغ، 44% يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، يعيش أكثر من 70% منهم في بلدان منخفضة أو متوسطة الدخل.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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