اتهامات بالشرك: وقف برنامج تلفزيوني بالسعودية أثار جدلاً.. ما القصة؟

وأوقفت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي برنامج "أمنية خضراء" بعد أن طلب مذيع البرنامج في إحدى الفقرات من الأطفال كتابة أمنياتهم وتعليقها على "شجرة الأمنيات".
وأعلنت السعودية إيقاف البرنامج الذي تعرضه قناة "SBC"، ويستهدف الأطفال، وذلك بسبب دعوة مقدمه إليهم لكتابة أمنياتهم وتعليقها على أغصان شجرة لتحقيقها.
وعلق إمام وخطيب جامع منير النمر في الطائف، عبد الرحمن الشهري، مرفقاً مقطع الفيديو، قائلاً: "علموا أولادكم التوحيد قبل أن يعلمهم هؤلاء الشرك".
واعتبر مغردون أن الاعتذار غير مقبول، وأنه كان من الواجب مراجعته قبل العرض.
واستغرب ناشطون من قرار وقف البرنامج قائلين: "أطفال علقوا (شرايط ملونة) فيها أمنياتهم على شجرة، صارت إساءة والبرنامج توقف وربما ينتهي مستقبل الإعلامي. ولكم وجه تبون سياحه وانفتاح ومهاجرين نوعين".
توضيح من #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/qzoghmeuqK
— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) July 12, 2020
قبل ١٠ سنين علقت امنياتي وأهدافي على مرآة غرفتي!
وبعد ٤ سنوات رجعت للمرآة، وراجعت امنياتي وأهدافي واكتشفت اني:
حققت بعضها، وبعضها تنازلت عنها أو ما عاد لها حاجة
>لكن الأكيد اني بعت المرآة في السوق المستعمل، ورجعت للسعودية ومازلت اعبد الله وحده لا شريك له💚#أمنية_خضراء#ذات_انواط pic.twitter.com/eLlury8Bug
— إبراهيم المنيف (@altamimi14) July 12, 2020
https://twitter.com/noni5_0/status/1282373695361683457?ref_src=twsrc%5Etfw
اللهم زد الدولة السعودية عزاً وتمسكاً بالتوحيد والسنة؛ فإن منعها لبرنامج (أمنية خضراء) لمخالفته الشريعة يؤكد ما أُسست عليه من توحيد ودعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التجديدية، فليمت غيظاً الليبراليون والإخوانيون .
— د. عبدالعزيز الريس (@dr_alraies) July 12, 2020
الي يبي يعرف …#أمنية_خضراء | أطفال #الخبر علقوا أمانيهم على شجرة الأمنيات. معتقدات شركية pic.twitter.com/JU3xa4mGNQ
— ديم 🇸🇦 (@Deemiah8) July 12, 2020
https://twitter.com/__E59M/status/1282354074130821125?ref_src=twsrc%5Etfw
#أمنية_خضراء pic.twitter.com/aEaoQbyuyT
— فهد الحربي (@fahadqaidi055) July 12, 2020
#أمنية_خضراء
بصراحة ماني عارف الاساءة وين وكيف !!
— عبد الله وافيـه (@awafia2) July 12, 2020
لم أجد في المقاطع المتداولة من برنامج #أمنية_خضراء ما يزعجني .. هل أزعجكم؟
— Bayan Al Dakheel بيان آل دخيل (@BayanAldakheel) July 12, 2020