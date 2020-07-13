اتهامات بالشرك: وقف برنامج تلفزيوني بالسعودية أثار جدلاً.. ما القصة؟

وأوقفت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي برنامج "أمنية خضراء" بعد أن طلب مذيع البرنامج في إحدى الفقرات من الأطفال كتابة أمنياتهم وتعليقها على "شجرة الأمنيات".

وأعلنت السعودية إيقاف البرنامج الذي تعرضه قناة "SBC"، ويستهدف الأطفال، وذلك بسبب دعوة مقدمه إليهم لكتابة أمنياتهم وتعليقها على أغصان شجرة لتحقيقها.

وعلق إمام وخطيب جامع منير النمر في الطائف، عبد الرحمن الشهري، مرفقاً مقطع الفيديو، قائلاً: "علموا أولادكم التوحيد قبل أن يعلمهم هؤلاء الشرك".

واعتبر مغردون أن الاعتذار غير مقبول، وأنه كان من الواجب مراجعته قبل العرض.

واستغرب ناشطون من قرار وقف البرنامج قائلين: "أطفال علقوا (شرايط ملونة) فيها أمنياتهم على شجرة، صارت إساءة والبرنامج توقف وربما ينتهي مستقبل الإعلامي. ولكم وجه تبون سياحه وانفتاح ومهاجرين نوعين".

قبل ١٠ سنين علقت امنياتي وأهدافي على مرآة غرفتي!

وبعد ٤ سنوات رجعت للمرآة، وراجعت امنياتي وأهدافي واكتشفت اني:

حققت بعضها، وبعضها تنازلت عنها أو ما عاد لها حاجة

>لكن الأكيد اني بعت المرآة في السوق المستعمل، ورجعت للسعودية ومازلت اعبد الله وحده لا شريك له💚#أمنية_خضراء#ذات_انواط pic.twitter.com/eLlury8Bug — إبراهيم المنيف (@altamimi14) July 12, 2020

https://twitter.com/noni5_0/status/1282373695361683457?ref_src=twsrc%5Etfw

اللهم زد الدولة السعودية عزاً وتمسكاً بالتوحيد والسنة؛ فإن منعها لبرنامج (أمنية خضراء) لمخالفته الشريعة يؤكد ما أُسست عليه من توحيد ودعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التجديدية، فليمت غيظاً الليبراليون والإخوانيون . — د. عبدالعزيز الريس (@dr_alraies) July 12, 2020

الي يبي يعرف …#أمنية_خضراء | أطفال #الخبر علقوا أمانيهم على شجرة الأمنيات. معتقدات شركية pic.twitter.com/JU3xa4mGNQ — ديم 🇸🇦 (@Deemiah8) July 12, 2020

https://twitter.com/__E59M/status/1282354074130821125?ref_src=twsrc%5Etfw

#أمنية_خضراء

بصراحة ماني عارف الاساءة وين وكيف !! — عبد الله وافيـه (@awafia2) July 12, 2020