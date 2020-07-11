لم تشفع صرخاته وتوسلاته.. أب يعاقب طفله بوضعه خارج شرفة المنزل (فيديو)

ويبدو في الفيديو لحظات الرعب التي عاشها الطفل وسط صراخه الهيستيري، وتوسلاته لوالده دون استجابة من الأخير.

ووقع الحادث في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية المصرية.

وقال أحد الجيران في تصريحات إعلامية، إن الطفل ترك لمدة طويلة في هذا الوضع الذي تسبب في تعريض حياته للخطر، فضلا عن جلوسه تحت أشعة الشمس الحارقة، والأذى النفسي الذي أصابه.

وحاول الجيران التدخل لدى الأب لإعادة الطفل إلى الداخل مرة أخرى، إلا أن الأخير رفض بحجة أنه يعاقب ابنه، الأمر الذي اضطر الجيران لإبلاغ الشرطة.

دا مش بني ادم

لا حول ولا قوه الا بالله — ورده البنفسج (@ZEPDF2P1v6Yw4iR) July 10, 2020