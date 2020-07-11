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منوعات|مصر

لم تشفع صرخاته وتوسلاته.. أب يعاقب طفله بوضعه خارج شرفة المنزل (فيديو)

الأب يضع ابنه خارج الشرفة معرضا حياته للخطر
الأب يضع ابنه خارج الشرفة معرضا حياته للخطر
11/7/2020

ويبدو في الفيديو لحظات الرعب التي عاشها الطفل وسط صراخه الهيستيري، وتوسلاته لوالده دون استجابة من الأخير.

ووقع الحادث في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية المصرية. 

وقال أحد الجيران في تصريحات إعلامية، إن الطفل ترك لمدة طويلة في هذا الوضع الذي تسبب في تعريض حياته للخطر، فضلا عن جلوسه تحت أشعة الشمس الحارقة، والأذى النفسي الذي أصابه.

وحاول الجيران التدخل لدى الأب لإعادة الطفل إلى الداخل مرة أخرى، إلا أن الأخير رفض بحجة أنه يعاقب ابنه، الأمر الذي اضطر الجيران لإبلاغ الشرطة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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