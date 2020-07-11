احترام أم إذلال؟ جزائرية تُقبل قدم زوجها على الهواء وتثير جدلا (فيديو)

فخلال حلقة بعنوان "زوجي جنتي" ضمن برنامج "خط أحمر" الذي تبثه قناة الشروق الجزائرية، روت "فريال" قصة تعرفها على زوجها "إلياس".

وقالت فريال إنها عاشت في كنف سيدة كبيرة بالسن كانت تقدم لها الرعاية الصحية.

وأشارت إلى أن السيدة كانت تبلغ من العمر 53 عاما، ولديها طفل مريض عقليا، وعاجزة عن المشي، وكانت تقدم فريال للآخرين على أنها ابنتها، ولكن بعد إلحاح من فريال أخبرتها إنها تبنتها من دار للأيتام.

وبعد سنوات بدأت فريال تتعرض للتعذيب على يد هذه السيدة الكبيرة حتى قررت الخروج من منزلها.

وقالت إن زوجها إلياس هو سندها بعد أن فقدت أمها وقاست العذاب على يد كفيلتها.

وأضافت أنها تعيش أجمل أيام حياتها مع إلياس، وقد منحها اسمه واسم عائلته، بعد أن عانت معاناة شديدة في مستهل حياتها.

وأحدث مشهد فريال وهي تقبل قدم زوجها، أمام نحو 40 مليون مشاهد، انقساما بين المغردين على مواقع التواصل، بين من اعتبره حرية شخصية وحب واحترام من الزوجة لزوجها، وبين من قال إنه إذلال وانتقاص من كرامة المرأة.

https://twitter.com/XhYW6euCz0Ma3Hf/status/1281584802706096136?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/__thesxh/status/1280575128393433092?ref_src=twsrc%5Etfw

تعقيب فريال

وعقب هذا الانقسام والانتقادات التي طالتها، خرجت فريال في مقطع آخر للدفاع عن تصرفها وقالت "زوجي يستحق وهذا قليل بالنسبة لما قدمه لي من حب وتقدير، وكذلك لقاء زواجه مني دون نظر إلى الأصل أو الماضي". ونصحت المعترضين على تصرفها بعدم الخوض في أعراض الناس والإساءة لهم، وأن يستغفروا الله عما بدر منهم.