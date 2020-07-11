البث الحي
منوعات|الجزائر

احترام أم إذلال؟ جزائرية تُقبل قدم زوجها على الهواء وتثير جدلا (فيديو)

الزوجة فريال تقبل قدم زوجها إلياس على الهواء مباشرة
الزوجة فريال تقبل قدم زوجها إلياس على الهواء مباشرة
11/7/2020

فخلال حلقة بعنوان "زوجي جنتي" ضمن برنامج "خط أحمر" الذي تبثه قناة الشروق الجزائرية، روت "فريال" قصة تعرفها على زوجها "إلياس".

وقالت فريال إنها عاشت في كنف سيدة كبيرة بالسن كانت تقدم لها الرعاية الصحية.

وأشارت إلى أن السيدة كانت تبلغ من العمر 53 عاما، ولديها طفل مريض عقليا، وعاجزة عن المشي، وكانت تقدم فريال للآخرين على أنها ابنتها، ولكن بعد إلحاح من فريال أخبرتها إنها تبنتها من دار للأيتام.

وبعد سنوات بدأت فريال تتعرض للتعذيب على يد هذه السيدة الكبيرة حتى قررت الخروج من منزلها.

وقالت إن زوجها إلياس هو سندها بعد أن فقدت أمها وقاست العذاب على يد كفيلتها.

وأضافت أنها تعيش أجمل أيام حياتها مع إلياس، وقد منحها اسمه واسم عائلته، بعد أن عانت معاناة شديدة في مستهل حياتها.

وأحدث مشهد فريال وهي تقبل قدم زوجها، أمام نحو 40 مليون مشاهد، انقساما بين المغردين على مواقع التواصل، بين من اعتبره حرية شخصية وحب واحترام من الزوجة لزوجها، وبين من قال إنه إذلال وانتقاص من كرامة المرأة.

https://twitter.com/XhYW6euCz0Ma3Hf/status/1281584802706096136?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/__thesxh/status/1280575128393433092?ref_src=twsrc%5Etfw

تعقيب فريال

وعقب هذا الانقسام والانتقادات التي طالتها، خرجت فريال في مقطع آخر للدفاع عن تصرفها وقالت "زوجي  يستحق وهذا قليل بالنسبة لما قدمه لي من حب وتقدير، وكذلك لقاء زواجه مني دون نظر إلى الأصل أو الماضي". ونصحت المعترضين على تصرفها بعدم الخوض في أعراض الناس والإساءة لهم، وأن يستغفروا الله عما بدر منهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من منوعات

حريق هائل بسوق في الكويت(فيديو)

فرق الإطفاء عملت على محاصرة الحريق لمنع انتشاره إلى المباني المجاورة (وكالة الأنباء الكويتية)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

سيناتور أمريكي: زوكربيرغ أقر بتتبع فيسبوك لمستخدميه عبر أداة سرية

المدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

السويد.. القضاء يلغي قرار حظر الحجاب في المدارس

مظاهرة احتجاج في كوبنهاغن مع بدء تطبيق حظر الحجاب-1 أغسطس (رويترز أرشيفية)