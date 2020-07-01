البث الحي
منوعات|الولايات المتحدة

عامل رفض خدمة زبونة فربح نحو 100 ألف دولار.. كيف حدث ذلك؟

الشاب لينين حصل على بقشيش يقارب ال100 ألف دولار
الشاب لينين حصل على بقشيش يقارب ال100 ألف دولار
1/7/2020

لينين غوتيريز ( 24 عاما) كان قد اعتذر عن خدمة الزبونة التي رفضت وضع الكمامة بموجب الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمنع تفشي فيروس كورونا، في أحد مقاهي "ستاربكس" بمدينة سان دييغو الأمريكية، حيث يعمل الشاب.

وكتبت- أمبر لين- على فيسبوك "لينين يعمل في مقهى ستاربكس، رفض خدمتي لأنني لم أكن أرتدي كمامة.. إذا تكرر الموضوع فإنني سأتصل بالشرطة في المرة المقبلة، وأحضر إعفاءً طبيًا".

وأرفقت أمبر لين وهي الزبونة التي رفض الشاب تقديم الخدمة لها في المقهى، تدوينتها على فيسبوك بصورة للشاب لينين.

تفاعل "مربح"

ولم تكن الزبونة تدري أن تدوينتها على فيسبوك ستغير حياة الشاب رأسا على عقب، وعوضًا أن تكون التدوينة مادة للتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي تحولت إلى "أداة نافعة" لصالح الشاب.

وحازت قصة الشاب لينين على تفاعل واسع، إذ اعتبر رواد مواقع التواصل تصرفه نابعًا من إخلاصه في العمل و ضمانًا للالتزام بشروط الوقاية من كورونا.

وتم جمع تبرعات للشاب على موقع لجمع التبرعات، وقاربت قيمة التبرعات  التي حصل عليها الشاب ما يقارب ال100 ألف دولار أمريكي.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
المزيد من منوعات

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

حريق هائل بسوق في الكويت(فيديو)

فرق الإطفاء عملت على محاصرة الحريق لمنع انتشاره إلى المباني المجاورة (وكالة الأنباء الكويتية)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

سيناتور أمريكي: زوكربيرغ أقر بتتبع فيسبوك لمستخدميه عبر أداة سرية

المدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

بتكوين تقترب من أعلى سعر لها على الإطلاق

بتكوين تكسر حاجز 18 ألف دولار وتقترب من أعلى مستوياتها (رويترز)