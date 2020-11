شاهد: تفاعل واسع مع زرافة تتجول بين سيارات في نيوجرسي الأمريكية

تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع مقطع فيديو نشرته الصحفية أماندا فاريناتشي، لزرافة تتجول بين السيارات في ولاية نيوجرسي الأمريكية.

ويظهر في المقطع الذي صورته فاريناتشي إحدى الزرافات العملاقة وهي تتجول بين سيارات واقفة في إحدى الطرق، وسط دهشة الركاب.

Not sure who needs to see this, but here’s a giraffe 🦒🦒🦒 pic.twitter.com/A5sGhqnby2 — Amanda Farinacci (@amandafarinacci) June 7, 2020

وحقق المقطع المنشور عبر حسابها على "تويتر" أكثر من نصف المليون مشاهدة خلال يوم واحد من رفعها الفيديو.

I had no idea there were giraffes in New Jersey https://t.co/12DqnAmdky — George Conway (@gtconway3d) June 7, 2020

وتنوعت التفاعلات بين اندهاش نشطاء "تويتر" من وجود زرافات سابقًا في نيوجرسي، في حين عبّر آخرون عن اندهاشهم من حجم الزرافة العملاق، الأمر الذي دعا إلى وصف أحد المعلقين للزرافة بأن وجودها في هذا المكان أمر خيالي.

في حين شهد المقطع ردود أفعال ساخرة، حيث علق أحدهم قائلاً: "حتى الزرافات تتظاهر في نيوجرسي"، في إشارة إلى المظاهرات الأمريكية ضد الشرطة على إثر مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد.

Dammit! Now how am I supposed to make people believe giraffes aren't real?!?! Why would you do this to me, Amanda?!? https://t.co/V4ZHMTTEjh — Team Petty Headlines™ 💛🐝 (@PettyHeadlines1) June 8, 2020

وأوضحت ناشرة المقطع في تصريح لوحدة الرصد والتحقق بالجزيرة "سند"، أن المقطع قد التقطته أثناء رحلة سفاري لها في نيوجرسي.