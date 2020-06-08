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شاهد: تفاعل واسع مع زرافة تتجول بين سيارات في نيوجرسي الأمريكية

زرافة تتجول بين السيارات في ولاية نيوجرسي الأمريكية
زرافة تتجول بين السيارات في ولاية نيوجرسي الأمريكية
8/6/2020

تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع مقطع فيديو نشرته الصحفية أماندا فاريناتشي، لزرافة تتجول بين السيارات في ولاية نيوجرسي الأمريكية.

ويظهر في المقطع الذي صورته فاريناتشي إحدى الزرافات العملاقة وهي تتجول بين سيارات واقفة في إحدى الطرق، وسط دهشة الركاب.

وحقق المقطع المنشور عبر حسابها على "تويتر" أكثر من نصف المليون مشاهدة خلال يوم واحد من رفعها الفيديو.

وتنوعت التفاعلات بين اندهاش نشطاء "تويتر" من وجود زرافات سابقًا في نيوجرسي، في حين عبّر آخرون عن اندهاشهم من حجم الزرافة العملاق، الأمر الذي دعا إلى وصف أحد المعلقين للزرافة بأن وجودها في هذا المكان أمر خيالي.

في حين شهد المقطع ردود أفعال ساخرة، حيث علق أحدهم قائلاً: "حتى الزرافات تتظاهر في نيوجرسي"، في إشارة إلى المظاهرات الأمريكية ضد الشرطة على إثر مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد.

وأوضحت ناشرة المقطع في تصريح لوحدة الرصد والتحقق بالجزيرة "سند"، أن المقطع قد التقطته أثناء رحلة سفاري لها في نيوجرسي.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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