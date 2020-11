قتل أنثى فيل حامل بإطعامها فاكهة مفخخة يثير موجة غضب عالميا (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اللحظات الأخيرة لوفاة أنثى فيل حامل في ولاية كيرلا بالهند، وذلك عقب إطعامها ثمرة أناناس محشوة بألعاب متفجرة.

وعبر المغردون عن هول صدمتهم وعن استيائهم من هذه الحادثة المؤلمة خاصة وأن الفيلة عانت أربعة أيام قبل وفاتها.

وقال وزير شؤون الغابات والبيئة بولاية كيرلا كيه راجو، الجمعة، إنه تم القبض على شخص في الولاية تردد أنه تورط في قتل أنثى الفيل الحبلى.

وأضاف راجو أن آخرين يخضعون للتحقيق في مقتل أنثى الفيل التي فارقت الحياة عقب تناولها فاكهة مليئة بمفرقعات. وأثار الحادث موجة غضب واسعة النطاق في الهند.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أنثى الفيل وهي تغمس فمها وخرطومها في المياه لتخفيف الألم الذي لحق بها عقب تناولها الفاكهة المفخخة.

وقال سوريندرا كومار، أحد مسؤولي حماية الحياة البرية في كيرلا، إن تقرير التشريح الأولي يشير إلى أن الفيل أصيب بجروح في فمه ولم يتمكن من تناول الطعام لعدة أيام.

#Elephant there is no humanity in this world. pic.twitter.com/FfNpuKkfuq

