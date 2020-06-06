البث الحي
منوعات|الهند

قتل أنثى فيل حامل بإطعامها فاكهة مفخخة يثير موجة غضب عالميا (فيديو)

6/6/2020

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اللحظات الأخيرة لوفاة أنثى فيل حامل في ولاية كيرلا بالهند، وذلك عقب إطعامها ثمرة أناناس محشوة بألعاب متفجرة.

وعبر المغردون عن هول صدمتهم وعن استيائهم من هذه الحادثة المؤلمة خاصة وأن الفيلة عانت أربعة أيام قبل وفاتها.
وقال وزير شؤون الغابات والبيئة بولاية كيرلا كيه راجو، الجمعة، إنه تم القبض على شخص في الولاية تردد أنه تورط في قتل أنثى الفيل الحبلى. 

وأضاف راجو أن آخرين يخضعون للتحقيق في مقتل أنثى الفيل التي فارقت الحياة عقب تناولها فاكهة مليئة بمفرقعات. وأثار الحادث موجة غضب واسعة النطاق في الهند.   

https://twitter.com/Archanajois/status/1268445573406961666?ref_src=twsrc%5Etfw

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أنثى الفيل وهي تغمس فمها وخرطومها في المياه لتخفيف الألم الذي لحق بها عقب تناولها الفاكهة المفخخة.

وقال سوريندرا كومار، أحد مسؤولي حماية الحياة البرية في كيرلا، إن تقرير التشريح الأولي يشير إلى أن الفيل أصيب بجروح في فمه ولم يتمكن من تناول الطعام لعدة أيام.

وكانت أنثى الفيل ضلت طريقها الشهر الماضي، ودخلت إحدى القرى بمنطقة بالاكاد القريبة من متنزه وطني مجاور.

وأكلت أنثى الفيل فاكهة مخلوطة بمواد متفجرة، يعدها السكان المحليون لحماية محاصيلهم من الخنازير البرية والحيوانات الأخرى.   

وقد أصيبت أنثى الفيل بجروح خطيرة ونفقت في نهاية المطاف على ضفة نهر يوم 27 مايو/أيار.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من منوعات

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

حريق هائل بسوق في الكويت(فيديو)

فرق الإطفاء عملت على محاصرة الحريق لمنع انتشاره إلى المباني المجاورة (وكالة الأنباء الكويتية)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

سيناتور أمريكي: زوكربيرغ أقر بتتبع فيسبوك لمستخدميه عبر أداة سرية

المدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبد الله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)