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مسؤول مصري: كل الكمامات الطبية في السوق "مضروبة" (فيديو)

أطفال يضعون الكمامات خوفاً من فيروس كورونا المستجد
أطفال يضعون الكمامات خوفاً من فيروس كورونا المستجد
30/6/2020

وأضاف عزت خلال مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات المصرية أن "الكمامة الطبية تصلح للأطباء والمرضى والمخالطين فقط، أما خارج نطاق العيادات فيجب ارتداء كمامة قماشية". 

وأوضح أن "فكرة الكمامة قائمة على منع خروج الرذاذ من الشخص إلى الآخر وليس اصطياد الفيروس أو البكتريا".

وتابع "الكمامة الطبية ليست مصممة للتعايش، وارتداؤها فترة طويلة يسبب اختناقا، وكل الكمامات المسماة (طبية) في الأسواق ليست طبية ومنظر فقط".

وأردف "حضرتك تدفعين مبلغا كبيرا في علبة الكمامات، والمفروض أنها تحمي من العدوى، ولكنها لن تقوم بأي شيء، ويجب تغييرها كل 4 ساعات، ونوعية القماش غير المنسوج هو نوع من البلاستيك وبعد 4 ساعات تتكون عليه شحنات تجذب الأتربة والفيروسات في الجو، وبالتالي فأنت تعرضين نفسك لمشكلات".

وأكد عزت على أن الكمامة القماشية تصلح أن يرتديها الشخص طوال اليوم دون أدنى مشكلة.

لكنه شدد على أهمية غسل الكمامة القماشية قبل ارتدائها، مناشدا بعدم شراء كمامات طبية لعدم دعم التجار الجشعين قائلا "الكمامة القماش يجب أن تغسل أولا قبل أن ترتديها، هي غير مصنعة في مكان طبي مجهز، لكنها أفضل من الكمامات الطبية".

وأضاف "أقول للمواطنين أرجوكم لا تشتروا كمامات طبية أنتم تشجعون المستغلين ولن تفيدكم بل ستضركم".

ووفقا لآخر إحصاءات وزارة الصحة، تم تسجيل 1566 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا أمس الاثنين، بالإضافة إلى وفاة 83 حالة، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 66754 حالة، من ضمنهم 17951 حالة تم شفاؤها، و2872 حالة وفاة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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