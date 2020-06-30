فاجأها المخاض.. أمريكية تلد وهي واقفة في الشارع (فيديو)

وكانت سوزان أندرسون في طريقها إلى مركز للولادات الطبيعية في مدينة مارجيت بولاية فلوريدا الأمريكية، بعدما أحست بآلام الولادة حيث كان من المنتظر أن تضع طفلها في الماء.

وعلى الفور حملها زوجها داخل السيارة، وتحرك بها بأقصى سرعة مخالفًا قواعد المرور كي يصل في الموعد المناسب إلى دار الولادة، لكن على بعد 3 دقائق فقط من المكان وبمجرد نزولها من السيارة بدأ جنينها في الخروج ولم تستطع الانتظار.

وتمت الولادة على بعد خطوات من مقر مركز الولادة، وتحديدًا في موقف السيارات الخاص بالمركز، فحين تسمرت سوزان في مكانها، أسرع زوجها إلى الداخل مستنجدا، فهرعت الطبيبة المختصة لمساعدتها حتى خرج المولود من بين قدميها وهي واقفة في العراء.

في ذلك الوقت، لمح الواقعة شرطيان تصادف وجودهما في المكان بالإضافة إلى شخص ثالث، أذهله الموقف فقرر تصويره بالهاتف المحمول، لينتشر كالبرق على وسائل التواصل الاجتماعي في أمريكا.

وقالت سوزان إنها كانت بحاجة لدقائق قليلة جدًا حتى تسلم أمرها للمختصين في دار الولادة، وقد كانوا في انتظارها لوضعها في مغطس ماء، كما حدث قبل عامين حين وضعت طفلها الأول، لكن المولود الجديد قرر أن يخرج وأمه واقفة على قدميها في الشارع.

وبالنسبة إلى الأمهات فإن المخاض في حوض استحمام فيه ماء دافئ يمكن أن يساعد في تخفيف الألم والحد من الحاجة لاستخدام المخدر، لكن هناك متخصصين يقولون إنه لا يوجد دليل على فوائد الولادة تحت الماء، وإنه ليس معنى ذلك أن شيئا يحظى بشعبية أنه آمن.

وقدمت الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، توصيات ضد الولادة تحت الماء بسبب المضاعفات المحتملة بالنسبة للأطفال، مثل الأمراض المعدية وصعوبة التنفس والغرق.