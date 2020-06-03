لقاء مؤثر يجمع طبيبة وطفلتيها بعد غياب شهرين لعلاج مصابي كورونا (فيديو)

تبادل مستخدمو موقع تويتر للتواصل الاجتماعي نشر مقطع للقاء مؤثر جمع بين طبيبة وطفلتيها بعد غياب الأم لتسعة أسابيع خلال عملها في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد.

وحقق المقطع أرقام مشاهدات قاربت 5 ملايين مشاهدة وآلاف المشاهدات والتعليقات، التي شكرت الطبيبة على ما قامت به من عمل وتضحيتها بعدم البقاء مع طفلتيها.

https://twitter.com/Lottsoflove21/status/1267756463927316480?ref_src=twsrc%5Etfw

وقال مستخدمون إن الطبيبة تدعى سوزي وتعمل في قسم الجراحة بمستشفى الملكة إليزابيث في مقاطعة نورفولك، شمال شرق العاصمة البريطانية لندن.

وأضاف مستخدمون أنه نظرا لغياب الأم، ذهبت الطفلتان للعيش مع الأقارب إلى حين عودتها.