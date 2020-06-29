البث الحي
منوعات|البرازيل

مراسلة تتعرض لسطو مسلح على الهواء مباشرة (فيديو)

لقطة من الواقعة أثناء البث المباشر
لقطة من الواقعة أثناء البث المباشر
29/6/2020

وتفاجأت مراسلة قناة "سي إن إن" في البرازيل" برونا مارسيدو، بشخص غريب يرتدي قبعة على رأسه ويمسك بسكين في يده، يقتحم البث الحي أثناء بثها التقرير، وطلب منها أن تسلمه هاتفها المحمول في التو.

وانتشر فيديو الواقعة كالبرق على منصات التواصل الاجتماعي، وفيه تظهر المراسلة وهي تتحدث عن الأمطار في المدينة، بينما اقتحم اللص المسلح، البث المباشر واقترب منها مهددًا إياها بالسكين.

وطلب منها السارق تسليمه أغراضها الشخصية لتنصاع المراسلة لأوامره مصدومة وتسلمه هاتفها، لكنه قام بفعل أكثر غرابة عندما طلب منها تسليم هاتفها الآخر بعد أن طالبها بالابتعاد قليلا عن مساحة التصوير، فنفذت أوامره متسائلة كيف علم بوجود هاتف آخر؟!

أما مقدم الأخبار في الأستديو، والذي كان يتحدث مع المراسلة، فقد رأى الواقعة عبر الشاشة مثل المشاهدين لكنه لم يدرك حقيقة الأمر إلا بعد فرار اللص من المكان.

وذكر موقع سي إن إن، أن المراسلة بخير وبصحة جيدة، وأنها عادت إلى عملها بشكل طبيعي، بينما أبدى ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي تضامنهم مع المراسلة وطالبوا السلطات بالتحقيق واعتقال اللص.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية
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