لا للمشاهد الساخنة.. الفنان يوسف الشريف يثير ضجة في مصر (فيديو)

وكتب الشريف في تغريدة على تويتر "مش عارف إزاي كلمة (المشاهد الساخنة) تحولت لـ (ملامسة النساء). عمومًا لازم نفترض حسن النية".

وتابع "وطبعًا المشهد ده أصلًا ملوش أي علاقة بالكلام ده. ده مشهد عادي جدًا وتخيل إن كل الدوشة دي بسبب تصريح من حساب مزوّر. كذبوا الكذبة وصدقوها".

😂مش عارف ازاي كلمة(المشاهد الساخنه)اتحولت ل(ملامسة النساء)عموماً لازم نفترض حسن النيه😉وطبعاً المشهد ده أصلاً ملوش اي علاقه بالكلام ده. ده مشهد عادي جداً و تخيل ان كل الدوشه دي بسبب تصريح من حساب مزور.كذبوا الكذبه وصدقوها😂😂 https://t.co/xD4Fsa9M2g — Youssef el sherif (@ElSherif) June 27, 2020

وجاء هذا الجزء الأخير من التغريدة ردًا على الجدل الذي أثير حول الحلقة العشرين من مسلسل "النهاية"، الذي قام الشريف ببطولته في الموسم الرمضاني الماضي، بسبب رفضه للتلامس، وفق تعبير رواد مواقع التواصل.

وكان المذيع المصري رامي رضوان كتب تغريدة بعد اللقاء الذي أجراه مع الممثل المعروف وأثار ضجة على منصات التواصل، قائلًا "عنونت بعض الصحف نقلًا عن لقائي مع النجم يوسف الشريف الذي أذيع أمس، أنه قال (أضع بنودًا في عقود أعمالي لرفض ملامسة النساء)".

وتابع رضوان "الحقيقة أن سياق الكلام كان عن رفضه (للمشاهد الساخنة) في أعماله ووضح ما يعنيه في الحوار"، مرفقًا تغريدته بالفيديو المذكور.

عنونت بعض الصحف نقلا عن لقائي مع النجم يوسف الشريف الذي أذيع أمس..انه قال"اضع بنود في عقود اعمالي لرفض ملامسة النساء"

والحقيقة ان سياق الكلام كان عن رفضه "للمشاهد الساخنة"في أعماله ووضح ما يعنيه في الحوار..كما هو واضح فالفيديو#للتوضيح#مساء_DMC@ElSherifhttps://t.co/VwBj1G04h4 — Ramy Radwan (@RamyRadwan) June 27, 2020

وخلال اللقاء، قال الشريف إن لديه بالفعل قيودا معلنة لم يقرها اليوم أو أمس أو الآن، بينما هي منذ 10 سنوات وتحديدًا بعد فيلم "هي فوضى"، لافتًا إلى أن الأزمة الحالية مصطنعة.

وتابع "بدأت أفكر بالطريقة دي، وفي الحقيقة أنا شايف إن دي حاجة شخصية، طالما مش بتضر بحد، ومش بتتفرض على حد، ومينفعش تطرح للنقاش أصلا. فرق إن لك مبدأ معين تطبقه على نفسك وشغلك، مسألة شخصية بحتة".

وحين سئل عن تلك القيود قال "المشاهد الساخنة، مشاهد القبلات والأحضان، شايفها مش مناسبة بالنسبة ليا وبطبق ده على نفسي، وبدأت أحط القيود في العقود لأني لما جيت أطبقها بالاتفاق الشفهي لقيت محدش بيراعيها، ودا سبب لي أزمات كتيرة".

النجم يوسف الشريف يوضح تحفظاته بخصوص مشهد "صباح وهي بتشيل الروبوت زين" في مسلسل #النهاية pic.twitter.com/aH68z48eeL — dmctv (@dmctv) June 26, 2020

وأضاف أن "مجرد طرح الأمر فيه شكل من أشكال الإساءة لزملاء ليا بحترمهم جدا وبحترم شغلهم جدًا… وبيراعوا فيها الأصول جدًا وبيطبقوا تقريبًا نفس اللي بقوله من غير التفاصيل دي وربنا موفقهم، فمجرد طرح الفكرة بيدي معنى غلط إني بزايد عليهم أو بزكي نفسي وهيتفهم الأمر بحساسية والأمر مش كده خالص، دي حرية شخصية".

وتابع "وطالما هيا حرية شخصية فمش المفروض أصلًا إن يكون فيه تعليقات من النوع ده، لأن كل واحد حر في الطريقة اللي توصله إنه يشتغل بأكتر شكل هوا شايفه صح ويرضي بيه ضميره ويكون مستريح".

وشارك يوسف الشريف، الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "النهاية"، الذي نجح في جذب الأنظار له خلال أيام قليلة من بدء عرضه، بعد تفرده بتقديم دراما مختلفة في إطار الخيال العلمي، لكنه أثار غضب الإسرائيليين.

النجم يوسف الشريف يحكي قصة رفضه عمل كبير في بداية ظهوره بسبب مشهد خارج #مساء_dmc pic.twitter.com/F4siMYUxKC — dmc TV (@dmctveg) June 27, 2020

وتدور أحداث المسلسل حول مهندس كمبيوتر يحاول ابتكار حل لمشكلة الطاقة في المستقبل، لكنه يواجه بشركات تتحكم في حياة سكان الكوكب في هذا التوقيت، ثم يتورط في صراع مع إنسان آلي يرى أن خلاص الأرض في التخلص من كافة البشر.

المسلسل يدور بشكل مكتمل في المستقبل، حيث توحدت الدول العربية، وانهارت دولة إسرائيل بعد حرب مع العرب، ويخبرنا المسلسل أنها حدثت قبل أن تمر مئة عام على قيام إسرائيل، دون أن نعرف تفاصيل هذه الحرب حتى الآن.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى

رُقيّ وتدين وإحترام خلصت فيه كل الكلام

والله 💜#يوسف_الشريف @ElSherif pic.twitter.com/MmcVdC3MHO — ♚ (@salmatamerr_) June 27, 2020

يوسف الشريف ما اعلنش على يافطة أنه ضد المشاهد الجريئة هو اتسأل سؤال عن مشهد وجاوب. مئات الحوارات لغادة عبد الرازق وعادل امام وايناس الدغيدي اتكلموا فيها عن الجنس في السينما وطرحوا مفاهيمهم ومحدش صادر على انهم يقولوا رأيهم ، بس رأي يوسف الشريف لاء طبعا نصادره وننتقده — Nour 💙 (@Nourxoxo6) June 27, 2020

#يوسف_الشريف مع رفضنا مهنته إلا أنه حاول أن يضع حدودا بعدم لمس النساء، فما كان من #بني_علمان إلا سبّه والتطاول عليه!#العلمانيون يريدون حرية منفلته من كل الضوابط.. يحبون #اللحم_الرخيص و #المرأة_المتبذلة.

يريدون اللَّادين الذي ينادي به #إبراهيم_عيسى و #خالد_منتصر و #إسلام_البحيري pic.twitter.com/pWcSO661E5 — حاتم الحويني | Hatem Al-Howainy (@Hatem_alhowainy) June 27, 2020