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لا للمشاهد الساخنة.. الفنان يوسف الشريف يثير ضجة في مصر (فيديو)

الممثل المصري يوسف الشريف بصحبة الإعلامي رامي رضوان
الممثل المصري يوسف الشريف بصحبة الإعلامي رامي رضوان
28/6/2020

وكتب الشريف في تغريدة على تويتر "مش عارف إزاي كلمة (المشاهد الساخنة) تحولت لـ (ملامسة النساء). عمومًا لازم نفترض حسن النية".

وتابع "وطبعًا المشهد ده أصلًا ملوش أي علاقة بالكلام ده. ده مشهد عادي جدًا وتخيل إن كل الدوشة دي بسبب تصريح من حساب مزوّر. كذبوا الكذبة وصدقوها".

وجاء هذا الجزء الأخير من التغريدة ردًا على الجدل الذي أثير حول الحلقة العشرين من مسلسل "النهاية"، الذي قام الشريف ببطولته في الموسم الرمضاني الماضي، بسبب رفضه للتلامس، وفق تعبير رواد مواقع التواصل.

وكان المذيع المصري رامي رضوان كتب تغريدة بعد اللقاء الذي أجراه مع الممثل المعروف وأثار ضجة على منصات التواصل، قائلًا "عنونت بعض الصحف نقلًا عن لقائي مع النجم يوسف الشريف الذي أذيع أمس، أنه قال (أضع بنودًا في عقود أعمالي لرفض ملامسة النساء)".

وتابع رضوان "الحقيقة أن سياق الكلام كان عن رفضه (للمشاهد الساخنة) في أعماله ووضح ما يعنيه في الحوار"، مرفقًا تغريدته بالفيديو المذكور.

وخلال اللقاء، قال الشريف إن لديه بالفعل قيودا معلنة لم يقرها اليوم أو أمس أو الآن، بينما هي منذ 10 سنوات وتحديدًا بعد فيلم "هي فوضى"، لافتًا إلى أن الأزمة الحالية مصطنعة.

وتابع "بدأت أفكر بالطريقة دي، وفي الحقيقة أنا شايف إن دي حاجة شخصية، طالما مش بتضر بحد، ومش بتتفرض على حد، ومينفعش تطرح للنقاش أصلا. فرق إن لك مبدأ معين تطبقه على نفسك وشغلك، مسألة شخصية بحتة".

وحين سئل عن تلك القيود قال "المشاهد الساخنة، مشاهد القبلات والأحضان، شايفها مش مناسبة بالنسبة ليا وبطبق ده على نفسي، وبدأت أحط القيود في العقود لأني لما جيت أطبقها بالاتفاق الشفهي لقيت محدش بيراعيها، ودا سبب لي أزمات كتيرة".

وأضاف أن "مجرد طرح الأمر فيه شكل من أشكال الإساءة لزملاء ليا بحترمهم جدا وبحترم شغلهم جدًا… وبيراعوا فيها الأصول جدًا وبيطبقوا تقريبًا نفس اللي بقوله من غير التفاصيل دي وربنا موفقهم، فمجرد طرح الفكرة بيدي معنى غلط إني بزايد عليهم أو بزكي نفسي وهيتفهم الأمر بحساسية والأمر مش كده خالص، دي حرية شخصية".

وتابع "وطالما هيا حرية شخصية فمش المفروض أصلًا إن يكون فيه تعليقات من النوع ده، لأن كل واحد حر في الطريقة اللي توصله إنه يشتغل بأكتر شكل هوا شايفه صح ويرضي بيه ضميره ويكون مستريح".

وشارك يوسف الشريف، الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "النهاية"، الذي نجح في جذب الأنظار له خلال أيام قليلة من بدء عرضه، بعد تفرده بتقديم دراما مختلفة في إطار الخيال العلمي، لكنه أثار غضب الإسرائيليين.

وتدور أحداث المسلسل حول مهندس كمبيوتر يحاول ابتكار حل لمشكلة الطاقة في المستقبل، لكنه يواجه بشركات تتحكم في حياة سكان الكوكب في هذا التوقيت، ثم يتورط في صراع مع إنسان آلي يرى أن خلاص الأرض في التخلص من كافة البشر.

المسلسل يدور بشكل مكتمل في المستقبل، حيث توحدت الدول العربية، وانهارت دولة إسرائيل بعد حرب مع العرب، ويخبرنا المسلسل أنها حدثت قبل أن تمر مئة عام على قيام إسرائيل، دون أن نعرف تفاصيل هذه الحرب حتى الآن.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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