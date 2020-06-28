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منوعات|تركيا

صداقة فريدة.. ثعلب يزور أسرة يوميا ويتناول معها الطعام (فيديو)

28/6/2020

وتلفت علاقة الصداقة بين الثعلب وأسرة "تاج الدين آيغون" (64 عاما) التي تطلق عليه أسم "بيلي بيلي" أنظار الناس في المنطقة.

وفي حديثه للأناضول، أوضح آيغون أن الثعلب يزورهم يوميا بعد العصر منذ نحو عام.

وأضاف "بدأ الثعلب في زيارتنا منذ يوليو/تموز الماضي بعد أن قدمنا له الطعام وتعود علينا حتى بات يلحق بنا إلى حيث ما نذهب ويجلس معنا على المائدة".

وقال "حينما يزورنا الثعلب نقدم له مختلف الأطعمة والفاكهة، مثل اللحم والبطيخ والكرز والخبز.. يحب سكاكر العيد والكرز".

وتابع آيغون "أشتري اللحم يوميا لتقديمه للثعلب الذي يزورنا باستمرار، باستثناء أيام قليلة، وحينها نشعر بالحزن والقلق عليه خشية تعرضه لمكروه".

 

 

المصدر : الأناضول
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