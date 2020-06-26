فرنسا: المياه تجرف أعدادا قياسية من الدلافين النافقة إلى السواحل (فيديو)

وعلقت الأغلبية العظمى من الدلافين النافقة في شباك سفن الصيد، وعادة ما تُظهر عمليات تشريح الجيف إصابتها بكسور، فضلًا عن ذيول وزعانف مكسورة وشقوق غائرة في جلودها بسبب الشباك، كما تناثرت بعض أجزاء من الدلافين لدى إطلاق الصيادين للجيف في البحر مجددًا.

Dead dolphins are washing up on France's Atlantic coast in record numbers https://t.co/neA3Zh3Xft pic.twitter.com/BaxYroZHcv — Reuters (@Reuters) June 26, 2020

Dead dolphins washing up in France on rise https://t.co/V4g4U8Pg0K pic.twitter.com/h9xOanKNFf — Reuters TV (@ReutersTV) June 26, 2020

وتقول عالمة الأحياء البحرية في بريتاني (غربي فرنسا)، مورجان بيري "نصل لمعدلات نفوق تهدد بقاء الدلافين في خليج جاسكونيا".

وأضافت "خلال السنوات الثلاث الماضية، شهدنا أكثر من ألف جيفة (لدلافين وخنازير بحرية) على مدى أربعة أشهر في كل شتاء".

وتعد الدلافين العادية أكثر المائيات تضررا في المنطقة، ويعتقد العلماء أن العدد الذي ينجرف للشواطئ لا يشكل إلا رقمًا صغيرًا من الإجمالي الذي ينفق في شباك الصيد قبالة الساحل الفرنسي، ويقدّرون أن الأعداد الحقيقية تتراوح بين خمسة إلى عشرة أمثال هذا الرقم.