شاهد: لحظة سقوط نائب ترمب أثناء صعوده على سلم طائرة

وصعد بنس البالغ من العمر 61 عامًا، على سلم الطائرة في مشهد يُوحي بالخفة والرشاقة وصغر السن لكنه تفاجأ بوقوعه على آخر السلم قبل وصوله إلى باب الطائرة.

وظهر وهو يستند على يديه والقيام سريعا لتفادي الوقوع الكامل، ثم قام بالتلويح لمن يقفون أسفل الطائرة بأنه بسلام.

1. Everyone slips on stairs, going up or down, sooner or later. I'm glad he wasn't hurt.

2. That Pence was intentionally trying to look virile and manly by jogging up does amuse.

3. As does the "cat falling off something than grooming in denial it ever happened" wave. https://t.co/GmovckAumQ — ***Dave Hill (@Three_Star_Dave) June 23, 2020

وعلق أحد المغردين قائلًا "الجميع معرضون للسقوط على السلم؛ صعودًا أو نزولًا؛ عاجلًا أو أجلًا؛ أنا مسرور لأنه لم يُصب بأذى".

كما علق الكاتب والمعلق السياسي توني سكوارتس "تفسيري عن تعثر بنس وهو يصعد السلم إلى الطائرة دون وعي؛ لم يرغب في أن يُنظر إليه على أنه أكثر شبابًا أو تنسيقًا من ترمب؛ هذا تملق من مستو جديد كليًا".

Here's my interpretation of Pence tripping as he tried to run up stairs to his plane. Unconsciously, he didn't want to be seen as more youthful or coordinated than Trump. Sycophancy at a whole new level. — Tony Schwartz (@tonyschwartz) June 23, 2020

كما علق المحلل السياسي بالمر ريبورت قائلًا "قد يعتقد أي شخص أن ترمب قد أخبر بنس أن يغوص على السلالم بمثل هذا الشكل للتخلص من مشهد عدم قدرة ترمب على السير على المنحدر".

Anyone think Trump told Pence to take a dive on those stairs today, to take the heat off Trump over his inability to walk down a ramp?https://t.co/LlKnSdTDJl — Palmer Report (@PalmerReport) June 24, 2020

وكانت علامات استفهام عديدة طرحت عن صحة ترمب في عيد ميلاده الرابع والسبعين، بعد أن بدت عليه أمارات التعب خلال حفل تسليم شهادات عسكرية لخريجي أكاديمية وست بوينت العسكرية المرموقة قرب نيويورك، الأسبوع الماضي.

وعند مغادرته المنصة، بدا أنه يواجه صعوبة في النزول، وكانت خطواته حذرة، وأشارت وسائل إعلام إلى استعماله كلتا يديه لحمل كوب ماء خلال الخطاب، كما واجه صعوبة في نطق اسم بطل الحرب العالمية الثانية الجنرال دوغلاس ماكارثر، مما دفع مغردين في التشكيك في القدرات الصحية لترمب وصولًا إلى عدم أهليته لمنصب الرئاسة.

This is probably Pence's most remarkable moment in his political career. Running up some stairs to please his master. And he came soooo close. — SWolly 🦒 (@Wollyboen) June 23, 2020

وعقّب ترمب حينها على هذا المشهد في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر قائلًا "السلم المتحرك الذي نزلت عليه كان طويلًا جدًا وشديد الانحدار ولم يكن له حاجز للاتكاء عليه؛ وكان زلقًا للغاية أيضًا؛ وآخر شيء كنت سأقوم بفعله هو أن "أسقط" لكي تستمتعوا بالأخبار الزائفة؛ في آخر عشرة أقدام لقد ركضت حتى الوصول لمستوى الأرض".

