البث الحي
منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: لحظة سقوط نائب ترمب أثناء صعوده على سلم طائرة

مايك بنس يسقط أمام باب الطائرة
مايك بنس يسقط أمام باب الطائرة
25/6/2020

وصعد بنس البالغ من العمر 61 عامًا، على سلم الطائرة في مشهد يُوحي بالخفة والرشاقة وصغر السن لكنه تفاجأ بوقوعه على آخر السلم قبل وصوله إلى باب الطائرة.

وظهر وهو يستند على يديه والقيام سريعا لتفادي الوقوع الكامل، ثم قام بالتلويح لمن يقفون أسفل الطائرة بأنه بسلام.

وعلق أحد المغردين قائلًا "الجميع معرضون للسقوط على السلم؛ صعودًا أو نزولًا؛ عاجلًا أو أجلًا؛ أنا مسرور لأنه لم يُصب بأذى".

كما علق الكاتب والمعلق السياسي توني سكوارتس "تفسيري عن تعثر بنس وهو يصعد السلم إلى الطائرة دون وعي؛ لم يرغب في أن يُنظر إليه على أنه أكثر شبابًا أو تنسيقًا من ترمب؛ هذا تملق من مستو جديد كليًا".

كما علق المحلل السياسي بالمر ريبورت قائلًا "قد يعتقد أي شخص أن ترمب قد أخبر بنس أن يغوص على السلالم بمثل هذا الشكل للتخلص من مشهد عدم قدرة ترمب على السير على المنحدر".

وكانت علامات استفهام عديدة طرحت عن صحة ترمب في عيد ميلاده الرابع والسبعين، بعد أن بدت عليه أمارات التعب خلال حفل تسليم شهادات عسكرية لخريجي أكاديمية وست بوينت العسكرية المرموقة قرب نيويورك، الأسبوع الماضي.

وعند مغادرته المنصة، بدا أنه يواجه صعوبة في النزول، وكانت خطواته حذرة، وأشارت وسائل إعلام إلى استعماله كلتا يديه لحمل كوب ماء خلال الخطاب، كما واجه صعوبة في نطق اسم بطل الحرب العالمية الثانية الجنرال دوغلاس ماكارثر، مما دفع مغردين في التشكيك في القدرات الصحية لترمب وصولًا إلى عدم أهليته لمنصب الرئاسة.

وعقّب ترمب حينها على هذا المشهد في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر قائلًا "السلم المتحرك الذي نزلت عليه كان طويلًا جدًا وشديد الانحدار ولم يكن له حاجز للاتكاء عليه؛ وكان زلقًا للغاية أيضًا؛ وآخر شيء كنت سأقوم بفعله هو أن "أسقط" لكي تستمتعوا بالأخبار الزائفة؛ في آخر عشرة أقدام لقد ركضت حتى الوصول لمستوى الأرض".

اقرأ أيضًا:

السلّم والحذاء وربطة العنق.. ترمب يدافع عن حالته الصحية (فيديو)

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
المزيد من منوعات

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

حريق هائل بسوق في الكويت(فيديو)

فرق الإطفاء عملت على محاصرة الحريق لمنع انتشاره إلى المباني المجاورة (وكالة الأنباء الكويتية)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

سيناتور أمريكي: زوكربيرغ أقر بتتبع فيسبوك لمستخدميه عبر أداة سرية

المدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين