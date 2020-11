"أراد إدانة العنصرية فوقع فيها".. نادٍ إيطالي يثير الغضب.. ما القصة؟

واعتبر المغردون والنشطاء أن الصورة عنصرية، وترسِّخ لمفهوم التمييز العنصري وسيادة العرق الأبيض على نظيره الأسود، وبذلك فإنها تخالف مبدأ المساواة الذي تسعى لدعمه.

واستنكر مغردون الرمزية المقصودة من الصورة، والتي تتنافى مع الهدف المراد، إذ إنها ترسِّخ العنصرية ولا تحاربها.

Ricapitolando: mentre gli altri si allontanano, N'Koulou si inginocchia davanti al Gallo, al quale non rimane che fermarsi rispettosamente davanti al compagno, osservandolo rendere omaggio a G. Floyd.

Polemica del cazzo sull'ultima immagine.

Racism is so ingrained into Italian football culture, it shows even when they are doing their best to show some cosmetic commitment to equality.

What kind of bullshit are Torino playing at here? Someone picked this picture and decided that it was appropriate…..they need to seriously rethink and someone needs to be held responsible.

a black man kneeling while a white man stands in front of him.

this picture, obviously taken and chosen by white men, is very didactic and makes it clear why we should fight racism.

Torino, you couldn't do this more wrong.

Dice Juan que es la prueba de que B.M era hincha del Torino.

Digo yo que el CM es un imbécil porque el video de la celebración "explica" todo esto.

وكان فلويد قد قضى تحت ركبة ضابط الشرطة الأمريكي الأبيض ديريك تشوفين، في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، في 25 من مايو/أيار الماضي، ما فجَّر غضبًا واسعًا في أرجاء الولايات المتحدة، وامتد إلى عواصم عالمية أخرى.

الشرطي الأمريكي ديريك شوفين (يمين)، والأمريكي الأسود (جورج فلويد (يسار) في مينيابوليس

يذكر أن مذيعة مصرية وقعت في الفخ نفسه، إذ حاولت أن تبرهن على المساواة بين الناس من دون تفرقة مبعثها اللون أو العرق، لكنها أساءت التعبير وهاجمها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

رغم إنه أسود وأقرع ويجنن إلا إننا بنحبه!

إيه الترجيع ده 🤮🤮🤮

عنصرية وقحة ومش غريبة على إعلام #بلحة#مفيدة_شيحة

وطالبت مفيدة شيحة بنشر الحب والسلام بين الجميع، قائلة إنه لا فرق بسبب اللون، وأعطت مثالا بمهندس الصوت في البرنامج، ما عدَّه مغردون تناقضًا صارخًا في التعبير عن فكرة المساواة بين البشر.

