وداعًا "ماما سناء".. مواقع التواصل تنعي "يوتيوبر" مصرية شهيرة (فيديو)

وقال مدونون إن ماما سناء كان "أيقونة الأم المصرية" وإحدى أيقونات الكوميديا على منصات التواصل ببساطتها وخفة دمها.
https://twitter.com/FatheAtef1/status/1273537986026708995?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/BFXZp4c4NA
رحم الله ماما سناء و اسكنها فسيح جناته و انا لله و انا اليه راجعون
— Amr Ellissy (@amrellissy) June 18, 2020
ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته#ماما_سناء pic.twitter.com/CsJGN3b9oO
— 🐼Mohamed El-Sayed🐼 (@Mahmoud1Elbana) June 18, 2020
واشتهرت ماما سناء بمقاطع فيديو مع نجلها في تحديات سريعة على مبالغ بسيطة، كانت دائمًا ما تفوز في نهاياتها وسط تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي المحفزة لها.
وتصدرت "ماما سناء" قائمة الأعلى تداولًا على موقع تويتر، عقب إعلان وفاتها، بأهم مقاطع الفيديو التي ظهرت فيها.