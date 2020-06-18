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وداعًا "ماما سناء".. مواقع التواصل تنعي "يوتيوبر" مصرية شهيرة (فيديو)

ماما سناء ونجلها حمو شاكر
ماما سناء ونجلها حمو شاكر
18/6/2020

وقال مدونون إن ماما سناء كان "أيقونة الأم المصرية" وإحدى أيقونات الكوميديا على منصات التواصل ببساطتها وخفة دمها.

https://twitter.com/FatheAtef1/status/1273537986026708995?ref_src=twsrc%5Etfw

واشتهرت ماما سناء بمقاطع فيديو مع نجلها في تحديات سريعة على مبالغ بسيطة، كانت دائمًا ما تفوز في نهاياتها وسط تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي المحفزة لها.

وتصدرت "ماما سناء" قائمة الأعلى تداولًا على موقع تويتر، عقب إعلان وفاتها، بأهم مقاطع الفيديو التي ظهرت فيها.

ماما سناء وتحديات مع ابنها حمو شاكر
ماما سناء في لقاء تلفزيوني

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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