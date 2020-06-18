وداعًا "ماما سناء".. مواقع التواصل تنعي "يوتيوبر" مصرية شهيرة (فيديو)

وقال مدونون إن ماما سناء كان "أيقونة الأم المصرية" وإحدى أيقونات الكوميديا على منصات التواصل ببساطتها وخفة دمها.

https://twitter.com/FatheAtef1/status/1273537986026708995?ref_src=twsrc%5Etfw

https://t.co/BFXZp4c4NA

رحم الله ماما سناء و اسكنها فسيح جناته و انا لله و انا اليه راجعون — Amr Ellissy (@amrellissy) June 18, 2020

واشتهرت ماما سناء بمقاطع فيديو مع نجلها في تحديات سريعة على مبالغ بسيطة، كانت دائمًا ما تفوز في نهاياتها وسط تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي المحفزة لها.

وتصدرت "ماما سناء" قائمة الأعلى تداولًا على موقع تويتر، عقب إعلان وفاتها، بأهم مقاطع الفيديو التي ظهرت فيها.

ماما سناء وتحديات مع ابنها حمو شاكر

ماما سناء في لقاء تلفزيوني