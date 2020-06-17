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شاهد: لعبة فيديو لعلاج نقص الانتباه وفرط الحركة لدى الأطفال

حصلت اللعبة على الموافقة بعدما أجريت اختبارات شارك فيها حوالي 600 ولد يعانون من اضطرابات في الانتباه
حصلت اللعبة على الموافقة بعدما أجريت اختبارات شارك فيها حوالي 600 ولد يعانون من اضطرابات في الانتباه
17/6/2020

وأعلنت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (إف دي إيه) أنها أعطت موافقتها على بيع لعبة "إنديفور آر إكس" من تطوير شركة "أكيلي إنترأكتف" الناشئة بوصفة طبية للأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و12 عاما والذين يعانون من هذه الاضطرابات.

ووفق "إف دي إيه"، هذا العلاج الرقمي الأول الذي يعالج اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة إضافة إلى كونه أول علاج قائم على الألعاب يتم اعتماده لأي نوع من الأمراض.

وتم تصميم هذه اللعبة لتحسين الوظائف الإدراكية ولتكون جزءا من برنامج قد يشمل أيضا أنواعا أخرى من العلاجات والأدوية والبرامج التعليمية.

وتسمح لعبة "إنديفور آر إكس" للأولاد بالتحكم بشخصيات شبيهة بالرسوم المتحركة خلال تنقلها على لوح طائر.   

 

وحصلت هذه اللعبة على الموافقة بعدما أجريت اختبارات عليها شارك فيها حوالي 600 صبي يعانون من اضطرابات في الانتباه.

ووفقا للشركة، فإن الأبحاث أظهرت أنه بعد علاج لمدة أربعة أسابيع بلعبة "إنديفور آر اكس"، لم يعد يعاني ثلث الأطفال من نقص الانتباه الذي يقاس على الأقل بمقياس موضوعي واحد، وأن حوالي نصف الأهالي لاحظوا تغيرا ملحوظا في اضطرابات أطفالهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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