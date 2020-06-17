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شاهد: عملية جراحية صادمة لاستخراج "قش" من أمعاء طفلة في السودان

17/6/2020

وأظهر المقطع استخراج كميات من (القش) من أمعاء الطفلة والذي تعسر هضمه.

ولاقى مقطع الفيديو تداولا واسعا بين المغردين السودانيين، الذين تفاجأ بعضهم بتصوير العملية الجراحية أثناء إجرائها من قبل الأطباء، متسائلين عن كيفية إجراء عملية كهذه بهذه البساطة التي تبدو عليها في الفيديو.
بينما نصح بعض المغردين الأسر بالاهتمام بأطفالهم ورعايتهم والانتباه إليهم، بينما قام بعض مغردين من الأطباء السودانيين بتقديم شروحات طبية لهذه الحالة تعليقا على المقطع.

وكانت صحيفة السوداني قد قالت إن الطفلة أحضرت إلى المستشفى بحالة صحية سيئة مما أضطر الأطباء إلى إجراء جراحة عاجلة لها.
وقال دكتور محمد العيسابي للصحيفة، أن هذه الحالة تسمى "متلازمة بيكا" وهي اضطراب سلوكي قهري ينتج عن رغبة قوية لأكل أصناف غريبة من الأشياء التي ليس لها أي قيمة غذائية مثل الثلج، والصابون، والشعر، والحشائش، والطين، والرمل، والطباشير …الخ.
وأضاف أن هذه الحالة تصيب عادة الأطفال والنساء الحوامل، واصحاب الإعاقة الذهنية أو إعاقات النمو، ولها مضاعفات من الممكن أن تكون خطيرة مثل انسداد الأمعاء الكامل.

https://twitter.com/shahad_atif1/status/1273009590309998594?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/moabdalazim/status/1273022698696957954?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل
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