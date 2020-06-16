عليك حذفها الآن من هاتفك.. غوغل تلغي عشرات التطبيقات الشهيرة

حيث اكتشفت غوغل بأن لهذه البرامج القدرة على إغراق المستخدمين بإعلانات غير مرغوب بها، بالإضافة إلى إجرائها لعمليات إعادة توجيه لتصفح مواقع بالإنترنت دون حتى النقر على الرابط.

اكتُشفت هذه التطبيقات الخبيثة والمليئة بالبرامج الإعلانية من قبل فريق عمل في شركة "وايت أوبس" المتخصصة في الأمن الإلكتروني، والتي تعتقد أن جماعة إجرامية كانت وراء هذه البرامج.

حيث بدأ هؤلاء المحتالون في تحميل التطبيقات، المصممة خصيصًا لاستهداف سوق الجمال والصور الشخصية (السيلفي)، على متجر غوغل بلاي في يناير/ كانون الثاني 2019.

وخلال الفترة الأولية من تحميل هذه التطبيقات، قامت خدمة حماية غوغل بحذف معظمها بعد أسابيع قليلة فقط من تحميلها، بل إن معظم هذه التطبيقات استمرت لمدة 17 يوم فقط قبل حظرها، وفقا لشركة وايت أوبس.

ولكن على الرغم من عمرها القصير على متجر غوغل بلاي، فقد تمكنت التطبيقات من الحصول على أكثر من 500 ألف عملية تنزيل مما يجعل الهجوم خطيرًا للغاية. ومما زاد الأمر سوءا تغيير المحتالين لتكتيكاتهم في سبتمبر/أيلول 2019.

وأصبحت تهديداتهم الجديدة ممكنة إما عن طريق إخفاء الشفرة الضارة أو حذفها تمامًا، مما يعني أنها أصبحت قادرة على تجاوز حماية غوغل. وبات من الممكن إعادة تمكين البرامج الإعلانية السيئة من خلال تحديث بسيط، ولهذا السبب قامت غوغل الآن بإزالة جميع التطبيقات المماثلة من متجرها على الرغم من أن العديد منها يبدو نظيفًا.

وتم حذف ما مجموعه 38 تطبيقًا من متجر بلاي، ولكن تم تنزيلها خلال فترة وجودها على المتجر ما مجموعه 20 مليون مرة.

وفيما يلي قائمة بالتطبيقات المحذوفة كلها، حسبما نشرت شركة وايت أوبس للأمن الإلكتروني، وقالت "إذا كنت قد قمت بتثبيت أي منها على هاتفك فإننا ننصح بإزالتها على الفور":

• Yoroko Camera – INSTALLS 100,000

• Solu Camera – INSTALLS 500,000

• Lite Beauty Camera – INSTALLS 1 million

• Beauty Collage Lite – INSTALLS 500,000 –

• Beauty & Filters Camera – INSTALLS 1 million

• Photo Collage & Beauty Camera – INSTALLS 100,0000

• Beauty Camera Selfie Filter – INSTALLS 10,000

• Gaty Beauty Camera – INSTALLS 500,000

• Pand Selife Beauty Camera – INSTALLS 50,000

• Catoon Photo Editor & Selfie Beauty Camera – INSTALLS 1 million

• Benbu Selife Beauty Camera – INSTALLS 1 million

• Pinut Selife Beauty Camera & Photo Editor – INSTALLS 1 million

• Mood Photo Editor & Selife Beauty Camera – INSTALLS 500,000

• Rose Photo Editor & Selfie Beauty Camera – INSTALLS 1 million

• Selife Beauty Camera & Photo Editor – INSTALLS 100,000

• Fog Selife Beauty Camera – INSTALLS 100,000

• First Selife Beauty Camera & Photo Editor – INSTALLS 5000,000

• Vanu Selife Beauty Camera – INSTALLS 100,000

• Sun Pro Beauty Cameraa – INSTALLS 1 million

• Funny Sweet Beauty Camera – INSTALLS 500,000

• Little Bee Beauty Camera – INSTALLS 1 million

• Beauty Camera & Photo Editor Pro – INSTALLS 1 million

• Grass Beauty Camera – INSTALLS 1 million

• Ele Beauty Camera – INSTALLS 1 million

• Flower Beauty Camera – INSTALLS 100,000

• Best Selfie Beauty Camera – INSTALLS 1 million

• Orange Camera – INSTALLS 500,000

• Sunny Beauty Camera – INSTALLS 1 million

• Pro Selfie Beauty Camera – INSTALLS 500,000

• Selfie Beauty Camera Pro – INSTALLS 1 million

• Elegant Beauty Cam-2019 – INSTALLS 50,000