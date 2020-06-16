شاهد: محاولات غواصين تحرير "قرش حوت" عالق في حبل

ورصدت مجموعة من الغواصين السمكة الضخمة قبالة جزيرة كوه تاو في تايلاند، السبت، وحاولت دون جدوى استخدام سكين صغير في قطع الحبل الذي تسبب في جرح ذيل السمكة التي لم يُعرف كيف علقت في الحبل.

وأظهر مقطع فيديو للواقعة نُشر على الإنترنت في وقت متأخر، أمس الإثنين، مُعلم غوص مخضرم يتبع القرش، الذي لا يؤذي البشر، ويحاول عبثا قطع الحبل قبل أن يسبح بعيدا.

وأسماك قرش الحوت أو القرش الحوتي من أكبر الأسماك في البحر، وعادة ما يبلغ طولها بين 5 مترات ونصف المتر وعشرة أمتار تقريبا وتزن نحو 20 طنا.

وقال الغواص ساراكورن بوكابراكان، الذي سجل الفيديو، لرويترز إن سمكة القرش الحوت لن تنجو من الجرح ومن المؤسف أنه لم يكن بحوزتهم سكين أكبر عندما رصدوها.

وتبذل السلطات البحرية وغواصون جهودا لتحديد مكان سمكة القرش الحوت العالقة.