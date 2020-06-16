زواج سوريين في ألمانيا.. والمهر: علم الثورة (فيديو)

وتداول الناشطون صورة لعقد الزواج بين الشاب"محمد اكرم وائلي" والفتاة "عزة اسعد العوض" والمهر المطلوب هو علم الثورة السورية.

ونشرت منصة "سوريا ستريم" التابعة لتلفزيون سوريا المعارض عبر تويتر مقطع فيديو تحدث فيه الشاب محمد اكرم عن قصة الزواج وطلب الأب مهر ابنته علم الثورة السورية.

ربما يكون الأول من نوعه في العالم

زواج سوري غير تقليدي في #ألمانيا.. والمهر "علم الثورة" فقط!

إليك تفاصيل هذه القصة الاستثنائية ❤️#سوريا_ستريم pic.twitter.com/YCeMn7F2xu — سوريا ستريم – Syriastream (@syriastream) June 15, 2020

وانطلقت الثورة السورية من احتجاجات شعبية عفوية سلمية في المناطق السورية المهمشة عام 2011 تطالب بالحرية والكرامة والانعتاق، ووضع حد للقمع والفساد والدكتاتورية، لكنها سرعان ما عمت معظم مناطق سوريا.

قمع نظام الرئيس بشار الأسد بالسلاح المظاهرات السلمية فسقط مئات الآلاف من الضحايا، وتشرد الملايين نزوحا في الداخل السوري ولجوءاً في مختلف بقاع العالم، وتحولت سوريا إلى أزمة دولية وساحة للصراع بين القوى الإقليمية والدولية.

عقد قران من نوع خاص وفريد بين زوجين سوريين في ألمانيا، فقد عقد الشاب #محمد_أكرم_وانلي قرانه على الشابة #عزة_أسعد_العوض بمهر ملفت للنظر وهو #علم_الثورة_السورية فقط. لعلها مبادرة مهمة لتخفيف العبئ المالي عن الشباب الذي يطمح للزواج ولها رمزية بنكهة الحرية

نبارك لهما زواجهما pic.twitter.com/pOr1aMKaOA — مصطفى هاشم (@hamzasyriafree) June 15, 2020

أمر مفرح .. هكذا المهور وإما بلاها .. عقد قران من نوع خاص بين زوجين سوريين في ألمانيا فقد عقد محمد أكرم وانلي من حمص قرانه على عزة أسعد العوض من حماة بمهر ملفت للنظر وهو #علم_الثورة_السورية فقط. بحسب صورة العقد التي نشرت على فيسبوك.

بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما بالخير. pic.twitter.com/0jK0De304i — Aisha Sapri (@AishaSapri) June 15, 2020

عندما يكون علم #الثورة_السورية

المهر الأغلى للعروس وأهلها الأحرار❤️ عريس #حمص العدية الثائر محمد أكرم وانلي

وعروس #حماة الأبية الثائرة عزة أسعد العوض

عقد قرانهما في #ألمانيا

على مهر مقداره الأغلى علم الثورة. مبارك للعروسين

وعقبال باقي البنات تقدّر قيمة العلم وتطلبو مهر عاد 😑 pic.twitter.com/FC2SheuTB6 — Saeed Ghazzol (@S_Ghazzol) June 15, 2020