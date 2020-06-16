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زواج سوريين في ألمانيا.. والمهر: علم الثورة (فيديو)

العروسان محمد أكرم وانلي وعزة أسعد العوض
العروسان محمد أكرم وانلي وعزة أسعد العوض
16/6/2020
  • وتداول الناشطون صورة لعقد الزواج بين الشاب"محمد اكرم وائلي" والفتاة "عزة اسعد العوض" والمهر المطلوب هو علم الثورة السورية.

ونشرت منصة "سوريا ستريم" التابعة لتلفزيون سوريا المعارض عبر تويتر مقطع فيديو تحدث فيه الشاب محمد اكرم عن قصة الزواج وطلب الأب مهر ابنته علم الثورة السورية.

 

وانطلقت الثورة السورية من احتجاجات شعبية عفوية سلمية في المناطق السورية المهمشة عام 2011 تطالب بالحرية والكرامة والانعتاق، ووضع حد للقمع والفساد والدكتاتورية، لكنها سرعان ما عمت معظم مناطق سوريا.

 قمع نظام الرئيس بشار الأسد بالسلاح المظاهرات السلمية فسقط مئات الآلاف من الضحايا، وتشرد الملايين نزوحا في الداخل السوري ولجوءاً في مختلف بقاع العالم، وتحولت سوريا إلى أزمة دولية وساحة للصراع بين القوى الإقليمية والدولية.

من بلدي #مهر_العروس علم الثورة في سابقة من نوعها يطلب والد العروس "عزة أسعد العوض" من مدينة حماة مهرا لابنته علم الثورة…

تم النشر بواسطة ‏ياسمين بلدي yasmeen baladi‏ في الاثنين، ١٥ يونيو ٢٠٢٠

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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