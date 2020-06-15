ظاهرة نادرة.. سائحة تلتقط فيديو لجبل "يتنفس"

ونشرت السائحة وتدعى "أناستاسيا" الظاهرة الطبيعية النادرة، على صفحتها بموقع إنستغرام، وحظي بتداول واسع واهتمام وسائل إعلام روسية مثل "ميترو تي في" و"ديسكفر24″ ووكالة "سبوتنيك".

وقالت مصورة الفيديو، إنها كانت تلتقط الفيديوهات منذ بضعة أيام من منحدرات إلبروس، عندما حدثت انبعاثات لغاز الفومارول في " Birzha" على الضفة اليمنى لنهر "Birjaly-su" في منطقة "جيلي سو" من الجانب الشمالي من إلبروس.

وكتبت "كان هناك انبعاثان، الأول من الركام والثاني من الصخور، بعد حوالي خمس دقائق من الأول". وأضافت "هذه الظاهرة تحدث على مدى فترات طويلة".

وأكدت " ليس هناك ما يثير القلق أو الخوف، والبركان نائم". وتابعت "يقال، حتى الآن، لا يلاحظ العلماء أي شيء يشير إلى صحوة بركان على إلبروس. اطمئنوا لا شيء رهيب يحدث هو فقط يتنفس".

وجبل إلبروس هو بركان خامد يقع في سلسلة جبال القوقاز الغربية بجمهورية "قبردينو- بلقاريا"، إحدى الكيانات الفيدرالية في جنوب روسيا، بالقرب من الحدود مع جورجيا. وتعد قمة إلبروس هي أعلى قمة في جبال القوقاز وفي روسيا وأوربا.