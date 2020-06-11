البث الحي
منوعات

"نددت بالعنصرية فوقعت فيها".. مذيعة مصرية تغضب المغردين (فيديو)

المذيعة المصرية مفيدة شيحة
المذيعة المصرية مفيدة شيحة
11/6/2020
  • وفي سياق حديثها عن العنصرية، قالت مفيدة شيحة: "عندنا مهندس الصوت بتاعنا قمر.. أقرع وأسمر ويجنن وبنحبه "، ما اعتبره المغردون عنصرية.

https://twitter.com/FilFan/status/1271109942326382592?ref_src=twsrc%5Etfw

وطالبت مفيدة شيحة بنشر الحب والسلام بين الجميع، وأنه لا فرق بين أحد بسبب لونه، وأعطت مثالا بمهندس الصوت في البرنامج.
 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
المزيد من منوعات

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

حريق هائل بسوق في الكويت(فيديو)

فرق الإطفاء عملت على محاصرة الحريق لمنع انتشاره إلى المباني المجاورة (وكالة الأنباء الكويتية)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

سيناتور أمريكي: زوكربيرغ أقر بتتبع فيسبوك لمستخدميه عبر أداة سرية

المدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبد الله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)