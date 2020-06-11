"نددت بالعنصرية فوقعت فيها".. مذيعة مصرية تغضب المغردين (فيديو)

رغم إنه أسود وأقرع ويجنن إلا إننا بنحبه!
إيه الترجيع ده 🤮🤮🤮
عنصرية وقحة ومش غريبة على إعلام #بلحة#مفيدة_شيحة pic.twitter.com/he40luBVDI
— أشرف الزيات | Ashraf Elzayat (@Ashraf_ElZayat) June 11, 2020
https://twitter.com/FilFan/status/1271109942326382592?ref_src=twsrc%5Etfw
I Q جلده حنفية pic.twitter.com/wXkQgLufbV
— Ali Gooner 🔔🇬🇭 (@AliGunners92) June 11, 2020
احنا مش عنصريين حتى بنحب مهندس الصوت الاقرع الأسمر 🤕
— نانسي صليب (@thenoussa) June 11, 2020
المذيعة مفيدة شيحة… بتتكلم على اننا لازم نواجه العنصرية وضربت مثل وقالت نصًا: إحنا عندنا مهندس الصوت بتاعنا أقرع وأسمر ومع ذلك بنحبه 😐 pic.twitter.com/db2zoKqKfK
— 🅰️Ⓜ️®️ Ⓜ️🅴🆁🅾️ (@amr_jusst) June 11, 2020
مُفيدة يا شيحة https://t.co/664D0hiR5t pic.twitter.com/Vw6N73i69e
— فرندز دونت لاي (@mshgamed) June 11, 2020
المذيعة مفيدة شيحة بتتكلم على اننا لازم نواجه العنصرية..وضربت مثل وقالت نصًا..إحنا عندنا مهندس الصوت بتاعنا أقرع وأسمر ومع ذلك بنحبه🤦♀️
— simsimah🇦🇹 (@sillaa11) June 11, 2020
وطالبت مفيدة شيحة بنشر الحب والسلام بين الجميع، وأنه لا فرق بين أحد بسبب لونه، وأعطت مثالا بمهندس الصوت في البرنامج.