"نددت بالعنصرية فوقعت فيها".. مذيعة مصرية تغضب المغردين (فيديو)

وفي سياق حديثها عن العنصرية، قالت مفيدة شيحة: "عندنا مهندس الصوت بتاعنا قمر.. أقرع وأسمر ويجنن وبنحبه "، ما اعتبره المغردون عنصرية.

رغم إنه أسود وأقرع ويجنن إلا إننا بنحبه!

إيه الترجيع ده 🤮🤮🤮

عنصرية وقحة ومش غريبة على إعلام #بلحة#مفيدة_شيحة pic.twitter.com/he40luBVDI — أشرف الزيات | Ashraf Elzayat (@Ashraf_ElZayat) June 11, 2020

https://twitter.com/FilFan/status/1271109942326382592?ref_src=twsrc%5Etfw

I Q جلده حنفية pic.twitter.com/wXkQgLufbV — Ali Gooner 🔔🇬🇭 (@AliGunners92) June 11, 2020

احنا مش عنصريين حتى بنحب مهندس الصوت الاقرع الأسمر 🤕 — نانسي صليب (@thenoussa) June 11, 2020

المذيعة مفيدة شيحة… بتتكلم على اننا لازم نواجه العنصرية وضربت مثل وقالت نصًا: إحنا عندنا مهندس الصوت بتاعنا أقرع وأسمر ومع ذلك بنحبه 😐 pic.twitter.com/db2zoKqKfK — 🅰️Ⓜ️®️ Ⓜ️🅴🆁🅾️ (@amr_jusst) June 11, 2020

المذيعة مفيدة شيحة بتتكلم على اننا لازم نواجه العنصرية..وضربت مثل وقالت نصًا..إحنا عندنا مهندس الصوت بتاعنا أقرع وأسمر ومع ذلك بنحبه🤦‍♀️ — simsimah🇦🇹 (@sillaa11) June 11, 2020

وطالبت مفيدة شيحة بنشر الحب والسلام بين الجميع، وأنه لا فرق بين أحد بسبب لونه، وأعطت مثالا بمهندس الصوت في البرنامج.

