علماء يكتشفون مخلوقا بحريا غريبا يسهم في تنقية الغلاف الجوي (فيديو)

فقد عثر باحثون وعلماء على مخلوق بحري غريب مغلف بفقاعة ضخمة للغاية يعيش على عمق 304.8 متر تحت سطح البحر، ويمكن أن يكون هو الحل للتخلص من ثاني أكسيد الكربون وإزالته من الغلاف الجوي.

وهذا المخلوق ينتمي لفصيلة اليرقات "العملاقة"، التي تعيش في البحار والمحيطات حول العالم، ويحيط به بالون ضخم من المخاط يبلغ عرضه حوالي ثلاثة أقدام.

Please enjoy this hour-long deep dive into the *SNOT PALACES* of giant larvaceans thanks to @MBARI_News/@BioinspirLab's @KakaniKatija!! Lasers are involved, vampire squid make a cameo, it's so so awesome: https://t.co/2skvQNrvnm

— Monterey Bay Aquarium (@MontereyAq) June 9, 2020