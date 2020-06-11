علماء يكتشفون مخلوقا بحريا غريبا يسهم في تنقية الغلاف الجوي (فيديو)

فقد عثر باحثون وعلماء على مخلوق بحري غريب مغلف بفقاعة ضخمة للغاية يعيش على عمق 304.8 متر تحت سطح البحر، ويمكن أن يكون هو الحل للتخلص من ثاني أكسيد الكربون وإزالته من الغلاف الجوي.

وهذا المخلوق ينتمي لفصيلة اليرقات "العملاقة"، التي تعيش في البحار والمحيطات حول العالم، ويحيط به بالون ضخم من المخاط يبلغ عرضه حوالي ثلاثة أقدام.

Please enjoy this hour-long deep dive into the *SNOT PALACES* of giant larvaceans thanks to @MBARI_News/@BioinspirLab's @KakaniKatija!! Lasers are involved, vampire squid make a cameo, it's so so awesome: https://t.co/2skvQNrvnm — Monterey Bay Aquarium (@MontereyAq) June 9, 2020

وقد اكتشف الباحثون أخيراً أن هذه المخلوقات تقوم بدور كبير في مساعدة البحار والمحيطات على إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، الذي يتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري على كوكب الأرض .

ففي دراسة قام بها باحثون في معهد مونتيري باي لأبحاث الأحياء المائية ونشرت الأسبوع الماضي في مجلة نيتشر استخدم الباحثون نظاما جديدًا يعمل بأشعة الليزر لتوفير تصوير ثلاثي الأبعاد لحيوانات البحر العميق ومرشحاتها المخاطية.

وحسب الباحثين، فإن هذا الحيوان عندما ينمو حجماً، يتم استبدال الفقاعة، وحينها تصبح المرشحات التي تكون بداخل الجسيمات مسدودة، وعند التخلص منها تسقط في قاع البحر ويكون الكربون مغلفا للأبد ولن يعود إلى الغلاف الجوي مرة أخرى.