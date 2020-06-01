مصر.. زفاف شقيقة محمد رمضان ينتهي في قسم الشرطة (فيديو)

ألقت مباحث أمن الجيزة، القبض على زوج شقيقة الفنان المصري محمد رمضان، وذلك بعد ساعات من حفل زفاف داخل فيلا على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، بمنطقة الشيخ زايد جنوب العاصمة.

وكان محمد رمضان يحتفل بحفل بزفاف شقيقته إيمان، بحضور عدد من أقارب العروسين والأصدقاء المقربين، بإحدى الفيلات بالطريق الصحراوي، حين وقعت تطورات غير متوقعة.

تجمع واسع والتقاط صور عن قرب.. عرس كبير لشقيقة #محمد_رمضان دون إجراءات وقائية في ظل أزمة #كورونا pic.twitter.com/LSGJD10Pck — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 31, 2020

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني قوله، إنه تلقى إخطارا بإقامة حفل الزفاف في المكان المذكور، لتنتقل قوات الأمن إلى موقع الحفل، وتفض الفرح وتنقل أصحابه إلى قسم الشرطة، على خلفية عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وبعد التحقيق مع أصحاب حفل الزفاف تم صرفهم من قسم الشرطة، وفق المصدر الأمني، مشيرا إلى أن الزوج أقر أن حفل الزفاف كان داخل فيلته، واقتصر على أسرة العروسين فقط مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

محمد رمضان يحتفل بزفاف شقيقته في فيلا بالطريق الصحراوي

ربنا يفرحهم بس ولا واخد لابس كمامه حتي وبوس واحضان ولا في دماغهم ربنا يسترها علينا والله pic.twitter.com/HEcz0piBRs — مسـئول شباك تويتر (@yosefahmed11) May 31, 2020

ونشر محمد رمضان لقطات من الحفل وهو يرتدي الكمامة مع شقيقته العروس، بينما أظهرت صور ومقاطع أخرى متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي العروسين والعديد من الضيوف بلا كمامات واقية، بالإضافة إلى التزاحم والتقاط الصور عن قرب.

وانتقد ناشطون وإعلاميون، عدم التزام رمضان وضيوف حفل زفاف شقيقته بارتداء الكمامات واتخاذ التدابير الوقائية في ظل أزمة كورونا، وتعامل السلطات مع مقيمي الحفل ومقارنتها بالتعامل مع مقيمي الأفراح من البسطاء، وأيضًا القبض على من صلوا التراويح على أسطح المنازل في شهر رمضان.

وعلق الكاتب جمال سلطان عبر فيسبوك قائلًا "فرح شقيقة الممثل محمد رمضان أمس، لو هؤلاء الحاضرون كانوا يصلون العشاء كانت عشر سيارات شرطة مدعومة بمباحث الأمن الوطني تقتحم المكان لاعتقال المتورطين في الجريمة!".

وقبل أيام، أصدرت السلطات قرارًا يلزم العاملين والمترددين على الأسواق والمؤسسات الحكومية والبنوك والمتنقلين بجميع وسائل المواصلات الجماعية، باستخدام الكمامة الواقية، مع فرض غرامة تصل إلى 4000 جنيه (254 دولارا) على المخالفين للقرار.

#محمد_رمضان

لم الحباييب في فيلا في الصحرواي وعمل فرح اخته والدنيا كانت في الزبادي علي الاخر الناس من غير كمامات علي الاقل في الجزء اللي فيه الفيديو طب سوال هي الشرطة فين من التجمع ده مش ده زي ال 12 واحد اللي كانوا بيصلوا فوق سطح بيتهم والشرطة دخلت وقبضت عليهم مع العلم نفس الحالة pic.twitter.com/eOmTSTlLvf — Amr#كشكش_بيه_2020 (@Amr67675198) May 31, 2020

وسجلت مصر، الأحد، أعلى معدل إصابات ووفيات يومية بكورونا منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد، إذ بلغ عدد حالات الإصابة 1536، إلى جانب 46 حالة وفاة. وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس/آذار الماضي، كما تفرض حظر تجوال جزئيا، لمواجهة تفشي الوباء.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر حتى، الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

زفاف شقيقه #محمد_رمضان لا كمامات ولا خليك بالبيت. .هي الناس دي مش عايشه معانا في نفس الكوكب برضه !! pic.twitter.com/nhh90OvhDg — ManalEssawy (@essawy_manal) May 31, 2020

https://twitter.com/tahymsr45erter/status/1267177268817924097?ref_src=twsrc%5Etfw

فرح شقيقة محمد رمضان في فيلا بالطريق الصحراوي وتم القبض علي العريس ؛وخرج بكفالة pic.twitter.com/Kj6Ykx9tTn — Nashwa Mostaffa@gmail.com (@gmailco50586854) May 31, 2020

الكيل بمكيالين …….

لو أنت إنسان عادي وعملت زفة العربيات بس ممكن تتمسك

ولكن لو أنت زي محمد رمضان وعملت فرح لأختك ومتذاع لايف على اليوم السابع هادي اطمن pic.twitter.com/V8OLoiuk9q — إبراهيم الجابري (@ph8xofAtrA3o8lc) May 31, 2020

لميس الحديدى

تنتقد محمد رمضان بسبب فرح اخته وعدم اتباع الاجراءات الاحترازية المفروضة وهو عامل نفسه قدوة للشباب معروف ان ف هذا الوقت ممنوع اقامة الافراح والمفترض لبس الكمامات الحقيقة كل يوم بيؤكد انو ابعد مايكون عن نمبر ون pic.twitter.com/Pd1rby2sHw — نسرين (@nasreen485) June 1, 2020