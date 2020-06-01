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مصر.. زفاف شقيقة محمد رمضان ينتهي في قسم الشرطة (فيديو)

صورة من حفل زفاف إيمان شقيقة محمد رمضان
صورة من حفل زفاف إيمان شقيقة محمد رمضان
1/6/2020

ألقت مباحث أمن الجيزة، القبض على زوج شقيقة الفنان المصري محمد رمضان، وذلك بعد ساعات من حفل زفاف داخل فيلا على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، بمنطقة الشيخ زايد جنوب العاصمة.

وكان محمد رمضان يحتفل بحفل بزفاف شقيقته إيمان، بحضور عدد من أقارب العروسين والأصدقاء المقربين، بإحدى الفيلات بالطريق الصحراوي، حين وقعت تطورات غير متوقعة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني قوله، إنه تلقى إخطارا بإقامة حفل الزفاف في المكان المذكور، لتنتقل قوات الأمن إلى موقع الحفل، وتفض الفرح وتنقل أصحابه إلى قسم الشرطة، على خلفية عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وبعد التحقيق مع أصحاب حفل الزفاف تم صرفهم من قسم الشرطة، وفق المصدر الأمني، مشيرا إلى أن الزوج أقر أن حفل الزفاف كان داخل فيلته، واقتصر على أسرة العروسين فقط مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

ونشر محمد رمضان لقطات من الحفل وهو يرتدي الكمامة مع شقيقته العروس، بينما أظهرت صور ومقاطع أخرى متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي العروسين والعديد من الضيوف بلا كمامات واقية، بالإضافة إلى التزاحم والتقاط الصور عن قرب.

وانتقد ناشطون وإعلاميون، عدم التزام رمضان وضيوف حفل زفاف شقيقته بارتداء الكمامات واتخاذ التدابير الوقائية في ظل أزمة كورونا، وتعامل السلطات مع مقيمي الحفل ومقارنتها بالتعامل مع مقيمي الأفراح من البسطاء، وأيضًا القبض على من صلوا التراويح على أسطح المنازل في شهر رمضان.

وعلق الكاتب جمال سلطان عبر فيسبوك قائلًا "فرح شقيقة الممثل محمد رمضان أمس، لو هؤلاء الحاضرون كانوا يصلون العشاء كانت عشر سيارات شرطة مدعومة بمباحث الأمن الوطني تقتحم المكان لاعتقال المتورطين في الجريمة!".

وقبل أيام، أصدرت السلطات قرارًا يلزم العاملين والمترددين على الأسواق والمؤسسات الحكومية والبنوك والمتنقلين بجميع وسائل المواصلات الجماعية، باستخدام الكمامة الواقية، مع فرض غرامة تصل إلى 4000 جنيه (254 دولارا) على المخالفين للقرار.

وسجلت مصر، الأحد، أعلى معدل إصابات ووفيات يومية بكورونا منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد، إذ بلغ عدد حالات الإصابة 1536، إلى جانب 46 حالة وفاة. وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس/آذار الماضي، كما تفرض حظر تجوال جزئيا، لمواجهة تفشي الوباء.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر حتى، الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

https://twitter.com/tahymsr45erter/status/1267177268817924097?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام مصرية
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