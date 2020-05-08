شاهد: طريقة إعداد حلوى "زريڤة" التونسية على أصولها

تعد الحلويات التونسية جزءًا أصيلا من طقوس الاحتفال بشهر رمضان الكريم، ومعظمها عبارة عن عجينة مقلية محلاة بالقطر، والفرق في الشكل ووصفة العجينة.

هذا ما ذكرته صفاء بوحديدة، مدونة تونسية مهتمة بتصوير الطعام على إنستغرام، في لقاء خاص لموقع الجزيرة مباشر.

وبينت أن كل منطقة في تونس تشتهر بنوع معين من الحلوى، مضيفة "نعطيكم مثالا: وذنين القاضي من أكثر الحلويات التي نقبل عليها في رمضان، والزلابية والمخارق المعروفة بيهم مدينة باجة في الشمال الغربي التونسي، والمقروض عبارة على سميد محشو بالتمر وهو من الحلويات المشهورة بها مدينة القيروان مدينة جامع عقبة بن نافع".

وأوضحت أن الطبق المفضل في السحور، عادة ما يكون المسفوف، وهو يتكون من الكسكسي، ولكن يُقدم كتحلية، ويضاف إليها السكر والزبيب والتمر ومكسرات.

وقدمت لجمهور موقع الجزيرة مباشر، طريقة إعداد واحدة من أشهر الحلويات التونسية في رمضان، وهي: زريڤة Zrigua.

المقادير:

* مكونات الكريمة:

4 ملاعق كبيرة نشاء الذرة.

ملاعق كبيرة سكر.

لتر حليب.

صفار بيضة.

ملعقتان كبيرتان ماء الزهر أو العطرشيّة.

* مكونات أصابع البريك أو (السمبوسة):

200 غرام من البندق المرحي.

100 غرام من السكر المسحوق (أو أقل) حسب الرغبة.

3 ملاعق كبيرة ماء زهر.

ورق الملسوقة أو ورق السمبوسة.

زبدة ذائبة.

صفاء بوحديدة هي مصممة فضاء داخلي وغرافيكي، ومصورة فوتوغرافية مهتمة بتصوير الطعام على صفحتها على إنستغرام، ويتابعها 29 ألف متابع.

كعابر التمر (تصوير: صفاء بوحديدة)

تحلو السهرة مع الأورطة والبقلاوة وصوابع اللّوز (تصوير: صفاء بوحديدة)

اليويو (تصوير: صفاء بوحديدة)

عصيدة الزڤوڤو (تصوير: صفاء بوحديدة)

المسفوف (تصوير: صفاء بوحديدة)

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