شاهد: طريقة إعداد حلوى "زريڤة" التونسية على أصولها

تعد الحلويات التونسية جزءًا أصيلا من طقوس الاحتفال بشهر رمضان الكريم، ومعظمها عبارة عن عجينة مقلية محلاة بالقطر، والفرق في الشكل ووصفة العجينة.
هذا ما ذكرته صفاء بوحديدة، مدونة تونسية مهتمة بتصوير الطعام على إنستغرام، في لقاء خاص لموقع الجزيرة مباشر.
وبينت أن كل منطقة في تونس تشتهر بنوع معين من الحلوى، مضيفة "نعطيكم مثالا: وذنين القاضي من أكثر الحلويات التي نقبل عليها في رمضان، والزلابية والمخارق المعروفة بيهم مدينة باجة في الشمال الغربي التونسي، والمقروض عبارة على سميد محشو بالتمر وهو من الحلويات المشهورة بها مدينة القيروان مدينة جامع عقبة بن نافع".
وأوضحت أن الطبق المفضل في السحور، عادة ما يكون المسفوف، وهو يتكون من الكسكسي، ولكن يُقدم كتحلية، ويضاف إليها السكر والزبيب والتمر ومكسرات.
وقدمت لجمهور موقع الجزيرة مباشر، طريقة إعداد واحدة من أشهر الحلويات التونسية في رمضان، وهي: زريڤة Zrigua.
المقادير:
* مكونات الكريمة:
* مكونات أصابع البريك أو (السمبوسة):
صفاء بوحديدة هي مصممة فضاء داخلي وغرافيكي، ومصورة فوتوغرافية مهتمة بتصوير الطعام على صفحتها على إنستغرام، ويتابعها 29 ألف متابع.
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