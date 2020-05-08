العب مع غوغل.. 10 ألعاب مجانية للتسلية في العزل المنزلي

روجت غوغل اليوم عبر شعارها المبتكر، لعشر ألعاب إلكترونية، على رأسها لعبة "باك مان" الشهيرة، التي تعد واحدة من أشهر ألعاب الفيديو التقليدية في العالم.

وأعادت غوغل إلى الأذهان عددا من الألعاب التقليدية المحببة عالميا، في محاولة لتشجيع الناس على البقاء في المنزل، والتخفيف عنهم وبخاصة الأطفال، في ظل تفشي جائحة كورونا.

وداومت غوغل على التفاعل عبر رسوماتها المبتكرة في "غوغل دودل" google doodle، لمواكبة الأحداث والفعاليات الدولية والمحلية المختلفة.

وعند الضغط على شعارها اليوم، تظهر صورة وعلامة play (العب)، مصحوبة بعشر ألعاب مقترحة ذات تصاميم جذابة، وهي:

لعبة باك مان الشهيرة (غوغل)

لعبة الترميز (غوغل)

لعبة كريكيت (غوغل)

لعبة فيشنيغر(غوغل)

لعبة روكمور (غوغل)

لعبة الأقزام (غوغل)

لعبة سكوفيل (غوغل)

لعبة لوتيريا (غوغل)

9- عيد الهالوين Halloween2

لعبة عيد الهالوين (غوغل)

لعبة هيب هوب (غوغل)

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